Edurne Portela rescata la biografía de María Josefa Sanzberro, activista de la resistencia francesa

La escritora Edurne Portela ha presentado esta tarde, en la sede de Gogora en Bilbao, su última novela 'Maddi y las fronteras', que rescata la biografía de María Josefa Sanzberro, activista de la resistencia francesa.

La directora del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Aintzane Ezenarro, ha sido la encargada de presentar el libro y el contexto de esta obra, y ha destacado la importancia de recuperar la biografía de mujeres como María Josefa Sanzberro y difundirla en forma de relato de ficción de forma que llegue a un público más amplio.

A su vez, ha subrayado la investigación llevada a cabo por Izarraitz Villaluze y Joxe Mari Mitxelena, como base que para esa recuperación que ha permitido a Portela construir y dar voz al personaje protagonista de la novela.

Edurne Portela en esta obra construye a Maddi a través de la documentación a la que ha tenido acceso. "Esta Maddi mía, es una ficción construida a través del archivo, la intuición, la imaginación", ha dicho.

También ha contado con testimonios de las personas que la conocieron siendo niños, o supieron de ella por familiares. "Testimonios que han reproducido para mí Joxemari e Izarraitz con entusiasmo y paciencia. Con Maddi reivindico su vida y también la vida de tantas mujeres cuya voz hemos perdido en los anales de la historia, registros en los que ellas han desaparecido o han quedado relegadas a segundo plano", ha explicado.

Según ha explicado, María Josefa Sanzberro tomó decisiones que "no correspondían a su género, ni a su clase", y al construir su personaje la escritora ha tenido presentes a otras mujeres cuyas biografías y caracteres se parecían "creyentes, pero no beatas, conservadoras, pero no sumisas". "También han resonado en mí las voces de mujeres que sobrevivieron al terror nazi y que dejaron constancia de ello", ha agregado.

INVESTIGACIÓN

El nombre de María Josefa Sanzberro Echeverria, nacida en 1895 en Oiartzun (Gipuzkoa) aparece referenciado en la investigación 'La deportación de los vascos a los campos del Tercer Reich (1940-1945)'3 publicada por Gogora, en 2020.

Sanzberro fue deportada en agosto 1944 a Dachau, y tras pasar por diversos campos, finalmente fue asesinada en Ravensbrück, en noviembre de ese mismo año. Como recoge la investigación, con ella fueron diez las mujeres deportadas en ese periodo, de las que cuatro sobrevivieron, otras cuatro murieron y dos mujeres permanecen desaparecidas. Casi todas ellas llevadas hasta los campos por sus actos de resistencia, cuyo campo de referencia es Ravensbrück.

En total, la investigación a la que se hace referencia recoge un total de 253 vascos y vascas deportadas: 125 salieron con vida, murieron 113 y se desconoce lo ocurrido con otros 15. El campo de concentración de Mauthausen es el más significativo en la deportación de los vascos: jugó un papel preponderante en la deportación. Allí exterminaron a dos terceras partes (65%) de todos los vascos que murieron en la deportación.

Las cifras citadas en la investigación, según sus autores, deben tomarse como una aproximación, ya que en el rastro documental de los supervivientes se constata claramente que muchos de los supervivientes murieron en las semanas y meses posteriores a su liberación. Incluso hubo quien falleció años después, pero a consecuencia de las secuelas que arrastraba.

'MADDI Y LAS FRONTERAS'

Una tarde de otoño de 2021 Edurne Portela recibe una llamada en la que Izarraitz Villaluze y Joxe Mari Mitxelena le ofrecen una serie de documentos históricos sobre María Josefa Sansberro, conocida como Maddi.

Maddi, nacida en Oiartzun en 1895, regentó un hotel muy popular en los años 30 al pie del monte Larrun, en la frontera entre España y Francia.

A primera vista, Maddi ya se revela como una mujer inquietante y llena de contradicciones, que ha traspasado muchos límites físicos y morales: contrabandista y mugalari, ferviente católica y divorciada, mujer sin hijos y madre, asistente nazi y agente de la Resistencia.

En 'Maddi y las fronteras' se construye la biografía de una mujer que no se ajustó a las convenciones de su tiempo, y que cruzó todas las líneas rojas. Una mujer que hizo lo que nadie esperaba de ella.