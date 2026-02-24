EH Batera y Gure Esku firman un acuerdo de colaboración para impulsar la celebración conjunta del Aberri Eguna - GURE ESKU

SAN SEBASTIÁN 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

EH Batera y Gure Esku han firmado un acuerdo de colaboración con el objetivo de impulsar la celebración conjunta del Aberri Eguna y avanzar en la "institucionalización del día nacional de Euskal Herria". Ambos agentes consideran que "la colaboración es imprescindible para abordar los retos y cuestiones que Euskal Herria tiene como nación".

El convenio ha sido suscrito en la sede de Gure Esku de Arrasate (Gipuzkoa) por Josu Etxaburu e Irati Alvarez, miembros de la dirección de Gure Esku, y la representación de EH Batera, Carlos Etchepare y Mireia Epelde.

Tanto Gure Esku como EH Batera tienen claro que los diversos agentes que están trabajando en el ámbito de "la soberanía y la nación" deben "buscar sinergias y espacios de colaboración para reforzar sus proyectos y abordar otros nuevos".

Según han señalado, tienen "ámbitos de trabajo similares", son movimientos "que se complementan", y comparten "la idea de que Euskal Herria tiene su día nacional, el Aberri Eguna". "Creemos que, como ocurre en otros muchos países, incluso en las naciones sin estado, quienes pensamos que Euskal Herria es nuestra nación debemos tener un espacio para celebrarlo de manera conjunta", han defendido.

Además, abogan por la "institucionalización" del Aberri Eguna que, en su opinión, debe ser impulsada por "las más altas instituciones de nuestro país, pero también por el resto de agentes políticos, sociales, económicos, culturales o deportivos". "La proliferación de gestos y conmemoraciones traerá consigo la institucionalización", han añadido.

Así, desde este año Gure Esku colaborará en la difusión de la convocatoria del Aberri Eguna de EH Batera y participará en su organización. Ambas organizaciones han hecho un llamamiento a la celebración conjunta del Aberri Eguna el próximo 28 de marzo en Estella (Navarra).