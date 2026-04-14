EH Bildu acusa a PNV y PSE de "priorizar" sus intereses a la hora de afrontar el tratamiento del euskera en las OPE

El parlamentario de EH Bildu Josu Aztiria - EUROPA PRESS

VITORIA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario de EH Bildu Josu Aztiria ha reprochado al PNV y al PSE-EE que a la hora de afrontar la reforma legal sobre los requisitos lingüísticos de las Ofertas de Empleo Público (OPE), estén "priorizando" sus intereses partidistas, con el fin de no volver a dejar en evidencia sus "diferencias" en esta materia, en lugar de centrarse en las necesidades reales y en la seguridad jurídica.

Aztiria ha comparecido este martes ante los medios de comunicación en la Cámara vasca para analizar la situación en la que se encuentra la tramitación de las reformas legales que el PNV, por una parte, y la propia coalición soberanista, por otra, han planteado sobre el tratamiento del euskera en las ofertas de empleo público.

El representante de EH Bildu ha reiterado la disposición y la voluntad de su grupo para consensuar la reforma, y ha instado al PNV y al PSE a "no perder esta oportunidad de avanzar en la revitalización del euskera". "En un tema tan importante como este, es una grave irresponsabilidad no poner en el centro del debate las necesidades y la seguridad jurídica del euskera", ha manifestado.

En este sentido, ante la previsible ampliación de plazo para la presentación de enmiendas a esta reforma --que en un principio expiraba este próximo lunes--, ha afirmado que EH Bildu no se opone a esta extensión. No obstante, ha subrayado que no se trata de un problema de tiempo, sino de "voluntad" por parte del PNV y el PSE-EE para acordar esta cuestión con su grupo.

A juicio de Aztiria, "hay bases sobre las que edificar un acuerdo político amplio". En este sentido, ha considerado que un pacto entre el PNV, el PSE y EH Bildu en torno a esta reforma se debería articular en torno a tres principios: "igualdad entre las dos lenguas oficiales, respeto a los derechos lingüísticos del conjunto de la ciudadanía, y flexibilidad y progresividad a la hora de desarrollar ese proceso".

"NO HA HABIDO DIÁLOGO SERIO"

Por ese motivo, ha considerado "difícilmente comprensible" la actitud de PNV y PSE en este debate, al haber dejado a EH Bildu "fuera de la negociación". Aztiria ha afirmado que han existido conversaciones "en pasillos", pero ha subrayado que eso no es "un diálogo serio".

"A lo largo de este proceso, ni el PNV ni el PSE han puesto en el centro la necesidad de revitalizar el euskera y blindar el sistema de perfiles lingüísticos, sino otro tipo de intereses", ha denunciado.

Aztiria ha reprochado a ambas formaciones que hayan "priorizado sus propios intereses partidistas buscando minimizar el supuesto coste político que creen que esta reforma les pudiera suponer". "Eso es lo que temen; y en lugar de poner el foco en el euskera y los derechos lingüísticos de todas las personas, solo buscan salvar la papeleta haciendo como que hacen", ha indicado.

El parlamentario soberanista ha destacado que la proposición de ley de EH Bildu supone un cambio de paradigma, ya que viene a fijar como principio general "la obligatoriedad de conocer las dos lenguas oficiales para trabajar en las administraciones públicas" de Euskadi, un principio que propone aplicar de modo "progresivo y con flexibilidad, atendiendo a la situación sociolingüística de cada lugar".

De esa forma, se concretaría en qué puestos se daría un plazo para que las y los trabajadores que los ocupen puedan acreditar su conocimiento del euskera, para lo que dispondrían de liberaciones y planes de formación personalizados para que puedan adquirir la competencia lingüística correspondiente lo antes posible.

EH Bildu ha trasladado al PNV y al PSE una propuesta que concreta el desarrollo práctico de este planteamiento, y Aztiria ha lamentado que a pesar de las "semanas" transcurridas desde que se la hizo llegar, 'jeltzales' y socialistas no han dado respuesta alguna.

ÍNDICE DE REFERENCIA

Aztiria ha explicado que la propuesta de su grupo plantea la creación de un índice de referencia que determina el porcentaje de plazas en las que cada administración podría aplazar la acreditación del perfil preceptivo, en función de la realidad sociolingüística de cada lugar, con el compromiso de ir reduciendo progresivamente dicho índice en cada periodo de planificación quinquenal, de manera que cada administración podría ajustar su propio ritmo, "pero siempre con el compromiso de avanzar en la euskaldunización".

En los municipios euskaldunes, en cambio, las administraciones no tendrían la obligación de cumplir con este índice. Con esta fórmula, la gran mayoría de las administraciones de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa serían "plenamente euskaldunes en 15 ó 20 años", según las estimaciones de la coalición.

El parlamentario de EH Bildu ha destacado la "seguridad jurídica" de esta propuesta. De hecho, ha indicado que este planteamiento toma como referencia la legislación vigente en Cataluña, Galicia, Valencia y Baleares "con el beneplácito del Tribunal Constitucional". "Por lo tanto, la nuestra es la propuesta que da mayor seguridad jurídica, mientras que la del PNV es un parche que no arreglaría ningún problema y facilitaría una mayor arbitrariedad en las intervenciones de la judicatura", ha señalado Aztiria.

"ESFUERZO GENEROSO"

"Hay que aprovechar el momento; se puede construir un suelo común", ha manifestado el representante de EH Bildu en referencia a la posibilidad de lograr un acuerdo con el PNV y el PSE-EE. Aztiria ha asegurado que su grupo ha hecho "un esfuerzo serio y generoso" para tratar de llegar a un entendimiento.

No obstante, considera que la "prioridad" de 'jeltzales' y socialistas es alcanzar un acuerdo "entre ellos", con el fin de no volver a dejar en evidencia sus "diferencias" en materia lingüística.

Aztiria, que ha afirmado que las diferencias que mantiene su grupo con el PNV en esta cuestión no son "insalvables", ha manifestado que dada la importancia que tiene este asunto, resultaría fundamental que esta reforma se consensúe "entre las tres familias políticas más importantes de este país", puesto que lo contrario "no tendría sentido".