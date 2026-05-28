EH Bildu se alegra de "seguir creciendo, sin prisa, pero sin pausa", por el "deseo de cambio" de los vascos

Archivo - La parlamentaria de EH Bildu, Nerea Kortajarena - EH BILDU - Archivo

BILBAO 28 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Programa de EH Bildu, Nerea Kortajarena, ha expresado su satisfacción por que su formación "sigue creciendo, sin prisa, pero sin pausa", por el "deseo de cambio y de aires nuevos" de los vascos.

Kortajarena ha realizado estas declaraciones tras conocer el sondeo de EITB Focus que apunta a un fortalecimiento de EH Bildu de cara a las próximas elecciones municipales y forales de 2027, y que mantendría el pulso con el PNV, aunque la encuesta da ventaja a los jeltzales.

La dirigente de la formación de izquierdas soberanista ha señalado que, "sin prisa, pero sin pausa, EH Bildu es una fuerza que sigue creciendo". "Tras los resultados históricos del 2023, hubo quien anunciaba que habíamos tocado techo. Parece que se confirma que seguimos creciendo", ha subrayado.

Nerea Kortajarena ha dicho que son ya más de un centenar "los Ayuntamientos que EH Bildu gobierna en Nafarroa, en Araba, en Bizkaia y en Gipuzkoa", y ha llegado a la presidencia de la Mancomunidad de Iparralde. "Estamos absolutamente convencidas que, tras las elecciones del 2027, gobernaremos todavía en más Ayuntamientos y en más instituciones", ha subrayado.

Kortajarena ha expresado su "absoluta" convicción de que así será, no porque lo diga EH Bildu, sino porque "saben que la ciudadanía trasladará en las urnas ese deseo de cambio y de nuevos aires" que les transmiten "una y otra vez".