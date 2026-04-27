EH Bildu aprueba el documento "Nueva política lingüística para abrir una nueva etapa de revitalización"

Archivo - La parlamentaria de EH Bildu, Nerea Kortajarena - EH BILDU - Archivo

BILBAO 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu ha aprobado este fin de semana el documento "Nueva política lingüística para abrir una nueva etapa de revitalización", una inicitiva que, según ha explicado, "sienta las bases para la nueva política lingüística de la izquierda soberanista".

La formación ha subrayado que, tras el proceso interno puesto en marcha el mes de febrero, las bases han votado este fin de semana y se ha aprobado con el 97,29% de los votos este documento.

Los detalles del mismo serán dados a conocer este lunes en una comparecencia por la secretaria de Programa, Nerea Kortajarena, y el secretario para la Normalización Lingüística y parlamentario, Josu Aztiria.