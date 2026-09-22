EH Bildu Bilbao propone convertir en refugio climático exterior el paseo del Canal de Deusto

La edil de EH Bildu Garazi Perez en el paseo del Canal de Deusto - EH BILDU

BILBAO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de EH Bildu en el Ayuntamiento de Bilbao ha propuesto la puesta en marcha de un plan integral para convertir en refugio climático exterior el paseo del Canal de Deusto, desde el puente Frank Gehry hasta Elorrieta, incrementando el arbolado y la vegetación y empleando soluciones basadas en la naturaleza.

Esta propuesta, que se debatirá en el pleno de septiembre, es otra de las iniciativas que la formación soberanista presenta para hacer frente al cambio climático, según ha anunciado la concejala Garazi Perea en rueda de prensa este martes.

Perea ha recordado que "más de 200 personas han fallecido desde mayo y hasta mediados de julio en Bizkaia a causa del calor, el doble que en todo el verano pasado". Según ha dicho, "han sido muchos los días en los que los termómetros superaban los 40 grados en Bilbao, en los que salir a pasear o a realizar tus itinerarios diarios era prácticamente un infierno, más aún para las personas mayores y vulnerables, sin olvidarnos de los niños y las niñas".

"Este verano se ha evidenciado más que nunca que Bilbao no está preparada para afrontar las altas temperaturas que hemos sufrido y vamos a seguir sufriendo", ha advertido.

Por ello, ha anunciado que EH Bildu presenta a pleno otra iniciativa para "adaptar nuestra ciudad al cambio climático, precisamente en el paseo del Canal de Deusto, un lugar que constituye una oportunidad estratégica para avanzar en este objetivo".

Perea ha explicado que la ría "debe entenderse como un elemento vivo e integrado en la ciudad, capaz de contribuir de forma natural a la regulación térmica de su entorno".

Sin embargo, ha advertido de que el tramo comprendido entre el puente Euskalduna y Elorrieta "presenta amplias superficies expuestas al sol y una escasez de sombra que lo convierten en un espacio especialmente incómodo e incluso intransitable durante los episodios de calor intenso".

"La evidencia científica demuestra que las infraestructuras verdes y el arbolado urbano reducen significativamente las temperaturas superficiales y ambientales, mitigando el efecto isla de calor", ha señalado, para añadir que "urge adoptar medidas".

De esta manera, ha asegurado que "la transformación del paseo en un refugio climático exterior permitiría recuperar la zona para su uso durante todo el año, mejorando al mismo tiempo su calidad paisajística y ambiental".

De aprobarse su iniciativa, ha remarcado, "los vecinos de los barrios del primer distrito y los bilbotarras en general contarían con un espacio agradable en el que poder estar, incluso cuando hace calor".