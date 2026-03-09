EH Bildu celebra el Aberri Eguna el 5 de abril en Pamplona para reivindicar "los derechos políticos de Euskal Herria"

La responsable política de EH Bildu y secretaria de la formación en Navarra, Miren Zabaleta, y el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, presentan el Aberri Eguna 2026 en Pamplona. - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu celebrará el Aberri Eguna el próximo 5 de abril en Pamplona con el lema 'Zazpiak bat egin' (Hacer los siete uno), para reivindicar "los derechos políticos de Euskal Herria".

La formación soberanista ha convocado una manifestación que saldrá a las 12 horas desde los cines Golem y finalizará en el parque de Antoniutti. A partir de las 16 horas ha organizado una zona de actividades infantiles en la plaza de los Burgos y conciertos en la Plaza del Castillo con Bele, Marte Lasarte y Tapia eta Leturia.

Los actos han sido presentados en una comparecencia por parte de la coordinadora de EH Bildu en Navarra, Miren Zabaleta, y por el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, acompañados de diversos cargos de la formación abertzale.

Haciendo referencia al lema elegido por EH Bildu para este año, Miren Zabaleta ha explicado que se busca "decir alto y claro que los siete territorios vascos somos una nación" y ha afirmado que "una vez más, miles de independentistas y de izquierda vasca" se manifestarán en Pamplona para reivindicar que "Euskal Herria es nuestra nación".

Así, ha afirmado que EH Bildu defenderá en el Aberri Eguna que "somos un pueblo, que nos corresponden los derechos que tienen todos los pueblos y que somos una nación que quiere ser libre".

Miren Zabaleta ha señalado que, "además de reivindicar los derechos políticos de Euskal Herria, también denunciaremos las masacres del imperialismo, porque, lamentablemente, es obvio que los truenos de guerra que se escuchan a nivel internacional están extendiendo el imperialismo".

Zabaleta ha afirmado que el Aberri Eguna es "una oportunidad para sumarse al proyecto que representa Euskal Herria" y ha señalado que EH Bildu llama a movilizarse en esta jornada para "combatir el fascismo, dignificar las condiciones de vida de la ciudadanía de Euskal Herria y garantizar los derechos sociales", y para "reivindicar la revitalización del euskera frente a la embestida judicial, política y mediática".

La dirigente de EH Bildu ha destacado que, "en tiempos de incertidumbre, los soberanistas de izquierdas levantaremos el proyecto de la República de Euskal Herria como símbolo de futuro y certidumbre para nuestro pueblo y sus gentes".

Por su parte, Joseba Asiron ha afirmado que Pamplona será en el Aberri Eguna "un clamor contra el imperialismo y por la paz". "Volveremos a decir alto y claro que todos los pueblos tienen derecho a que se respete su soberanía. Nos solidarizaremos con esos pueblos que están sufriendo la agresión imperialista y que están viendo cómo sus ciudadanos y ciudadanas mueren o viven en la penuria", ha indicado.

Asiron ha señalado que "es tiempo de alzar la voz, y exigir la paz y el fin de las agresiones imperialistas". "Euskal Herria ya dijo no a la OTAN, no a la guerra y sí a la paz, sí a la libertad. El Aberri Eguna será una movilización para reivindicar nuestros derechos como pueblo, exigir la paz y el fin de la guerra", ha afirmado, para enviar "un abrazo a los pueblos que están sufriendo la agresión imperialista".