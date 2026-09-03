EH Bildu critica la actuación del Gobierno en la crisis y rechaza que exculpe a Marruecos

La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, interviene en el Congreso de los Diputados - Eduardo Parra - Europa Press

Pide "todas las competencias en materia migratoria" para aplicar "un modelo vasco basado en los derechos humanos y en la acogida"

MADRID/BILBAO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha criticado este jueves la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez en la crisis provocada en Ceuta por la entrada masiva de migrantes los días 30 y 31 de julio y ha restado veracidad a la versión del Ejecutivo exculpando a Marruecos. Además, ha reclamado para Euskadi "todas las competencias en materia migratoria" para "poder aplicar un modelo vasco basado en los derechos humanos, en la dignidad, y en la acogida".

Aizpurua ha reconocido que el Gobierno "no ha estado a la altura" en esta crisis pues, un mes después de la entrada masiva de migrantes, "la crisis humanitaria continúa, la situación social en Ceuta sigue siendo complicada, y las implicaciones políticas e internacionales de esta triple crisis siguen sin aclararse y explicarse".

"Con una crisis humanitaria sin resolver y una crisis social latente, no se puede obviar la crisis política, diplomática e internacional de todo ello. Y su Gobierno aún no ha dado una respuesta sincera y creíble a la misma", ha resumido.

NADIE ES TAN INGENUO PARA NO VER A MARRUECOS

A su juicio, "nadie es tan ingenuo como para creer que una entrada masiva como la que ocurrió en Ceuta se ha generado de manera espontánea mediante redes sociales". "Nadie es tan ingenuo de pensar que Marruecos, ninguna de sus estructuras gubernamentales o estatales tuvieron nada que ver con lo ocurrido, y que ni siquiera supieron lo que estaba ocurriendo como para poder trasladar la información a un supuesto "socio" europeo", sostiene.

Aizpurua dice entender "los riesgos de señalar a Marruecos y confrontar con un régimen que puede repetir una actuación similar", pero "lo que no es aceptable" es que se le exculpe y se le presente como un "socio fiable". "Quizá sea hora de recalibrar su posición hacia Marruecos y rectificar su error con el Sáhara", ha aconsejado.

En su opinión, sólo hay dos opciones: o bien la Policía y el CNI ocultaron al Gobierno la implicación de Marruecos, o bien el Ejecutivo estaba informado y prefirió mentir exculpando a Rabat. "Ambas opciones serían de extrema gravedad en términos democráticos y merecen respuestas acordes a esa gravedad --ha señalado--. Por eso, esperamos que actúe con transparencia y explique claramente lo ocurrido, lo que conocen, lo que no, y tomen las decisiones oportunas para depurar las responsabilidades necesarias".

Además, ha aprovechado para reprender a Feijóo por la negativa del PP a recibir en sus comunidades a los migrantes llegados a Ceuta y por el "clima de crispación" que se está generando en el país. "Están alimentando un monstruo muy peligroso --ha avisado--. Y son ustedes tan irresponsables e incapaces que para cuando quieran frenarlo, les habrá engullido por completo".

DERECHAS Y SUS SATÉLITES

Aizpurua ha criticado que "para las derechas españolas y sus satélites poco importan las víctimas, poco importan los migrantes y poco importan los ceutíes". "Se trata únicamente de aprovechar una crisis humanitaria y social para tener una cuestión más con la que confrontar a la sociedad, crispar la opinión publica y generar enfrentamiento", ha afirmado.

Tras aclarar que "lo ocurrido en Ceuta es una crisis humanitaria", ha afirmado que "más que un debate sobre una crisis humanitaria", la sesión del Congreso "parece un juicio sumarísimo", contra las personas migrantes, contra el Gobierno, "que habiendo hecho una gestión muy criticable, se presenta como poco menos que el causante u ordenante de la crisis", y "contra cualquier persona o colectivo que ose mostrar empatía o solidaridad frente a lo ocurrido".

La portavoz de la formación soberanista ha asegurado que "Euskal Herria es un pueblo de acogida" y mantiene "valores, afortunadamente, alejados del odio, el racismo, el clasismo, el egoísmo y los valores reaccionarios que propugnan las derechas españolas".

Por ello, ha asegurado que "al igual que en otras ocasiones (...)acogerá a estas personas y menores por solidaridad y humanidad", para ayudar en la situación generada "a una ciudadanía exhausta como la ceutí" y para "cumplir con el derecho internacional y humanitario que medio mundo parece querer obviar u olvidar".

En este sentido, se ha dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para recordarle que "deberá ofrecer todos los recursos necesarios para asegurar que se pueda hacer bajo las mejores condiciones".

Es por esta causa, ha señalado, por la que Euskadi quiere "la capacidad y las herramientas necesarias para poder hacer una gestión integral". "Queremos tener todas las competencias en materia migratoria, no para gestionar las políticas que el gobierno español de turno decida, sino para poder aplicar un modelo vasco basado en los derechos humanos, en la dignidad, y en la acogida e integración en una sociedad, la vasca, abierta y solidaria", ha manifestado.

Mertxe Aizpurua se ha mostrado convencida de que "teniendo todas las herramientas, todas las capacidades y competencias en materia migratoria", los vascos podrán hacerlo "mucho mejor". "Mediante un modelo vasco que construya y logre una sociedad plural, avanzada y cohesionada que respete los derechos de todas las personas de nuestro país", ha puntualizado.