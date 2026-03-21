EH Bildu critica a Sánchez la reducción de impuestos "que engorda los beneficios de grandes empresas energéticas"

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BILBAO, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Oskar Matute, ve "con pena" cómo el Gobierno central "sigue apostando por políticas de reducción de impuestos que se han demostrado en crisis anteriores que no hacen sino engordar los beneficios de las grandes empresas energéticas", e insta al Ejecutivo español a "entender que no ayudar" a la clase trabajadora "no es la solución para fortalecer posiciones en el terreno político".

En una entrevista concedida a RNE, recogida por Europa Press, Matute considera que "hay medidas interesantes" en el paquete presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para paliar las consecuencias económicas de la guerra, pero critica que "siga sin estar en la agenda de posibilidades" los impuestos a los beneficios extraordinarios "que se dieron con la guerra de Ucrania y que no tenemos ninguna duda de que se van a volver a dar ahora".

Ve positivas medidas como la prohibición de cortes de suministros para aquellas personas que se encuentran en situación de dificultad, las medidas de protección social o la ayuda a las empresas electrointensivas, pero critica "todo lo que tenga que ver con una línea de mantenimiento de los beneficios extraordinarios que los grandes sectores de las empresas españolas siguen manteniendo con estas guerras".

Matute considera que se ha optado por la bajada de impuestos porque "hay una parte de aquellos partidos que apoyan al Gobierno que entienden que por ahí sí están dispuestos a transigir, pero no por otras medidas que les resultan más extremas", entendiendo por "extremas" las que "afectan a la cuenta de beneficios de las grandes empresas".

En ese sentido, insta al Gobierno a que "entienda" que "no ayudar a la gente que tiene miedo a no poder pagar la hipoteca, que tiene miedo a no poder pagar un aumento del alquiler por la subida de los precios del IPC, no es la solución para fortalecer posiciones en el terreno político frente a quienes quieren ponerles un puente de plata a las grandes empresas energéticas y a las grandes empresas del IBEX 35".

Además, recuerda que los parlamentarios "a la izquierda" del Gobierno de coalición de PSOE-Sumar "suman más" que los que no, y apela a un "ejercicio de responsabilidad".

Preguntado por la posibilidad del Gobierno de 'priorizar amarrar a Junts y PNV' con estas medidas, cree que sería una "lectura que, más allá de posiciones coyunturalistas, les llevaría en todo caso a una incertidumbre muy grande en las urnas". "La política no es solo un ejercicio de cortoplacismo", añade.

"QUE MIRE A LA MAYORÍA SOCIAL"

El diputado de la coalición independentista, sobre el retraso del debate de los Presupuestos por la guerra, cree que "es una evidencia que afecta" y que lo "importante es hacer frente a esa situación de emergencia". "No nos preocupa tanto que los presupuestos se traigan en marzo, se traigan en abril o se traigan en mayo, como que las políticas que se hagan sean políticas orientadas a defender a la gente más vulnerable", defiende.

Cuestionado sobre el frente de izquierdas, Matute reconoce que su partido "está deseando que exista una contraparte en el Estado español de izquierdas con la que poder interlocutar, negociar y con la que poder llegar a acuerdos", pero dice que "no le toca a EH Bildu, como fuerza nacida por y para Euskal Herria, ser los protagonistas a la hora de hacerlo".

"No nos gusta que nos digan cómo tenemos que organizar nuestra casa, en Euskal Herria Bildu somos así de peculiares. Creemos que acertamos y nos equivocamos nosotros y nosotras, y creemos que en justa reciprocidad nosotros no tenemos que ser los que les digan a nadie cómo tienen que organizar su casa y cómo tienen que reorganizar o reestructurar su propuesta política", dice, para añadir que "ojalá exista en el Estado español una izquierda federalista solvente".