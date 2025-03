EH Bildu denuncia que PNV y PSE no son "capaces de garantizar el derecho a la vivienda" y pide "soluciones efectivas"

Matute advierte de que el problema es "de tal magnitud que ya no valen las políticas de maquillaje"

SAN SEBASTIÁN, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado de EH Bildu en el Congreso Oskar Matute ha denunciado que PNV y PSE-EE no son "capaces de garantizar el derecho a la vivienda" y ha advertido de que el problema es "de tal magnitud que ya no valen las políticas de maquillaje". Por ello, ha subrayado que es preciso "buscar soluciones reales y efectivas".

EH Bildu ha iniciado este domingo en San Sebastián "una dinámica movilizadora" para reivindicar el derecho a la vivienda que trasladará en las próximas semanas a otras localidades vascas. Así, ha recreado en la plaza Gipuzkoa el juego del Monopoly para reivindicar que "la vivienda no es un juego".

Según ha explicado Oskar Matute, la iniciativa pretende trasladar a la ciudadanía vasca que, para EH Bildu, "buscar soluciones a la problemática de la vivienda es una prioridad absoluta".

"El de la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas para la ciudadanía. Años y años de políticas permisivas, con aquellos que solo pretenden hacer negocio con un derecho básico como el acceso a la vivienda, han convertido en un lujo algo que debía estar totalmente garantizado para todas las personas", ha denunciado.

Asimismo, ha criticado que "ahora todos esos partidos que nos han traído a esta situación de agobio y emergencia pretenden presentarse ante la sociedad como los grandes salvadores".

"Aunque hay quien no se ha dado cuenta todavía, la problemática es de tal magnitud que ya no valen las políticas de maquillaje, el camuflar como nuevas las viejas políticas de vivienda que solo beneficias a promotores, especuladores o fondos buitre, que solo pretenden seguir haciendo negocio a costa de un derecho fundamental", ha subrayado. Así, ha lamentado que "siguen sin darse cuenta que con el derecho a la vivienda no se juega".

Según ha censurado, "hay quienes bloquean las soluciones porque siempre priorizan los intereses de los más poderosos, como se ha podido comprobar en las diputaciones gobernadas por el PNV. Y hay quien, viendo el escaso margen de maniobra y capacidad de solucionar el problema, pretende cargar a lomos de los ayuntamientos toda la responsabilidad".

En este contexto, ha insistido en que, "por acción o por omisión, la entente PNV-PSE no es capaz de garantizar el derecho a la vivienda". "EH Bildu sí", ha asegurado Matute, que ha señalado que su formación sigue "comprometida con buscar soluciones a la problemática de vivienda, poniendo en el centro solo a las personas y a sus intereses".

De este modo, ha destacado que la coalición soberanista ha sido "pionera en la búsqueda de acuerdos que doten a las administraciones de instrumentos que permitan hacer otro tipo de políticas de vivienda", así como en la utilización "esas nuevas herramientas para poner en marcha otras políticas de vivienda" en los ayuntamientos que lidera.

El diputado de EH Bildu ha señalado que su formación va a continuar trabajando en esta línea porque, "sin garantizar el derecho a la vivienda para todas las personas, ni hay bienestar ni posibilidad de garantizar proyectos de vida dignos".

"Mientras otros siguen jugando con el derecho a la vivienda, desde EH Bildu seguiremos trabajando por buscar soluciones reales y efectivas a esta problemática", ha asegurado.

CIUDAD TENSIONADA

Por su parte, la concejala en San Sebastián Izar Hernando ha lamentado que la capital guipuzcoana "es el claro ejemplo de la emergencia habitacional" ya que acceder a la vivienda, "más que un derecho, lo han convertido en un lujo".

En este sentido, ha advertido de que "más de 4.000 jóvenes se han ido de la ciudad por culpa de los precios prohibitivos de la vivienda" y cada vez son más las viviendas que "están en manos de grandes tenedores, cerca de 3.000", y hay "más fondos buitre".

Por contra, ha señalado que el número de las viviendas protegidas "es muy escaso" ya que, en función de los datos que ha aportado, ronda el 4% del parque total, "muy lejos del 20% que marca la ley como objetivo".

"Está claro que las instituciones han dejado hacer a los que solo ven negocio con la vivienda y, frente a eso, es hora de emplear todos los instrumentos jurídicos, económicos y políticos disponibles", ha apelado.

Así, ha emplazado a aumentar el número de viviendas de protección pública y destinarlo al alquiler, aplicar un canon a las viviendas vacías para incentivar su puesta en el alquiler y declarar San Sebastián, "de una vez, ciudad tensionada" para poder limitar los precios del alquiler.