El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi (d) y el diputado de EH Bildu, Oskar Matute (i), - Iñaki Berasaluce - Europa Press

BILBAO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que su coalición es la "peor pesadilla" de la ultraderecha, y se ha dirigido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para asegurar que Durango "no va a tener un parador nacional", sino que va a "parar democráticamenta" con sus votos al "bloque reaccionario". "Eso sí que va a ser un parador", ha destacado.

Otegi ha respondido así al anuncio que ha hecho hoy Feijóo en un acto político en Bilbao, donde se ha comprometido a que Durango tenga un Parador nacional. "El señor Feijóo tiene un problema y es que, además tiene algunos tics que algunos, los que ya tenemos una cierta edad, nos suenan a otra época, y ha dicho que va a hacer un parador nacional en Durango", ha manifestado, para ironizar señalando a ver "cuándo anuncia un pantano".

A su vez, ha preguntado al líder del PP "¿cómo se puede venir a Euskal Herria a hablar de principios democráticos el líder de un partido que aprendió y entró en la política de la mano de un tal Manuel Fraga Iribarne?". "¿Qué aprendió del que asesinó trabajadores en Gasteiz?. ¿Cómo se atreve a venir aquí a dar lecciones de democracia y de no sabemos qué cosas más?", ha insistido.

EH Bildu ha celebrado en Durango su acto principal de campaña de este martes, en el que, aparte de Otegi, han intervenido el cabeza de lista al Congreso por Bizkaia, Oskar Matute, y la cabeza de lista al Senado por Bizkaia, Idurre Bideguren.

Según ha indicado el dirigente de la formación soberanista, a pocas fechas del 29 de noviembre, día de las elecciones, "las cosas están cada vez más claras". "Aquí hay dos opciones, o el bloque reaccionario o la izquierda soberanista", ha añadido.

En este sentido, se ha mostrado convencido de que EH Bildu es la que "puede cambiar las cosas, parar a la ultraderecha, avanzar en nuestra libertad nacional y en la construcción de una sociedad democrática, socialista, euskaldun y feminista en este país".

Según ha explicado, "no se trata de defender una sigla, el día 29, aunque haya que introducir una papeleta con una sigla". "Se trata de defender al país, a sus mujeres, a sus trabajadores, a sus jóvenes. De eso se trata el 29, de que paremos al bloque reaccionario y tengamos la izquierda soberanista más fuerte que haya existido a lo largo de la historia en este país", ha manifestado.

En esta línea, ha apuntado que, "en este momento, los líderes de los bloques reaccionarios están haciendo un esfuerzo muy importante". "El objetivo es debilitar a Euskal Herria Bildu y quitarle el máximo de poder posible", ha indicado.

"Somos nosotros y nosotras la peor de sus pesadillas, los que les vamos a cerrar la puerta a cualquier opción de gobierno si está en nuestra mano, los que reivindicamos la soberanía nacional del pueblo vasco y su carácter nacional, los que reivindicamos políticas sociales, socialistas y democráticas para poner a la gente en el centro y no a las élites en el centro. Somos su peor pesadilla y estamos muy orgullosos y orgullosas de serlo", ha insistido.

"DEJAR SIN ESCAÑOS AL BLOQUE REACCIONARIO"

En parecidos términos se ha expresado el candidato al Congreso Oskar Matute, quien ha pedido el voto para la izquierda soberanista vasca para "garantizar condiciones de trabajo y salarios dignos" y para dejar sin escaños al "bloque reaccionario".

"A más EH Bildu, menos precariedad. A más EH Bildu, menos recortes y privatizaciones. A más EH Bildu, más derechos y más garantías para construir vidas dignas", ha aseverado.

Por ello, ha dicho que si está en sus manos y si depende de los votos de EH Bildu, "el bloque reaccionario del PP y Vox, de Vox y el PP juntos o por separado, va a seguir cuatro años más chupando banquillo en la oposición".

En este línea, ha argumentado que "votar a Eh Bildu significa defendernos de la ola reaccionaria, defender a la clase trabajadora, a los jóvenes, a las mujeres, a los pensionistas, también hacerlo frente a la amenaza autoritaria de PP y Vox". "Que nos escuchen bien: el próximo 29 de noviembre vamos a ganar al fascismo en las urnas", ha subrayado.