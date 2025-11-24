El líder de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, en rueda de prensa en Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu enmendará a la totalidad los Presupuestos del Gobierno Vasco para 2026, según ha dado a conocer este lunes en Bilbao el líder de la formación soberanista en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano.

Otxandiano, en una rueda de prensa, ha denunciado la falta de voluntad negociadora del PNV y PSE-EE, socios del Ejecutivo Vasco, y no tiene "ambición política" para hacer frente a la crisis habitacional, en la que centraba su propuesta para las cuentas públicas EH Bildu, y dar "respuesta estructural al problema de la vivienda en diez años".

A su juicio, este proyecto de presupuestos pone de relieve que hay "un problema estructural" con las cuentas públicas, y ha añadido que el proyecto del Gobierno "no es suficiente" para hacer frente a los problemas y necesidades sociales y económicas que tiene Euskadi.

"Si se quiere hacer hincapié en determinados ámbitos, como puede ser vivienda, salud, seguridad, hay que plantear recortes en otros ámbitos. Y en este proyecto de presupuestos es evidente, hay un recorte, una disminución del gasto en ámbitos sensibles", ha subrayado.

El líder de EH Bildu en la Cámara ha argumentado que, con la actual estructura de ingresos, no va a ser "suficiente" para atender esas necesidades sociales y económicas a las que se enfrenta la Comunidad Autónoma Vasca.

(Habrá ampliación)