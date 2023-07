EH Bildu y ERC abogan por "una gran alianza" para lograr "simultáneamente" la independencia de Euskadi y Cataluña

Otegi afirma que "hay un voto a la izquierda del PSOE" que frenará "al fascismo" y reprocha al PNV su "equidistancia"



BILBAO, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu y ERC han abogado este lunes por "una gran alianza" para lograr "simultáneamente" la independencia de Euskadi y Cataluña en un acto político celebrado en la localidad vizcaína de Durango. "Si lo hacemos simultáneamente, será más difícil que nos derroten", ha asegurado el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, mientras que el líder de la formación soberanista vasca, Arnaldo Otegi, ha emplazado a "formalizar" esa entente después del 23 de julio "sea cual sea el escenario en el Estado".

Otegi, que ha compartido también escenario con el candidato de ERC al Congreso por Barcelona, Gabriel Rufián, y la aspirante de EH Bildu al Senado por Bizkaia, Jasone Agirre, ha asegurado que "hay un voto a la izquierda del PSOE" que frenará "al fascismo", y ha criticado "la equidistancia" del PNV, que, según ha reprochado, no ha dudado en "pactar" con el PP para desalojar a su formación de las instituciones vascas tras las elecciones del pasado 28 de mayo.

EH Bildu ha celebrado hoy por la tarde un acto electoral junto a los líderes de Esquerra Republicana en la plaza Ezkurdi de Durango, durante el que Junqueras ha propuesto un compromiso entre Euskadi y Cataluña para ser "más naciones que nunca, tanto como sea posible". "Estamos convencidos que es posible construir una república independiente en Euskal Herria o en Catalunya simultáneamente", ha manifestado.

A su juicio, si lo hacen de forma "simultánea, será mucho más difícil" la derrota. Tras apuntar que la democracia es su "bandera", ha afirmado que la negociación, "por difícil que sea", es su principal herramienta para lograr el reconocimiento internacional, porque "no puede dar la espalda indefinidamente a la causa democrática de dos pueblos que se pronuncian reiteradamente, de modo cívico, pacífico y democrático, en exigencia de sus derechos nacionales, individuales y colectivos".

Arnaldo Otegi, que ha intervenido inmediatamente después, ha dicho que sí a la "gran alianza" propuesta por Oriol Junqueras "de todos los demócratas, de todas las gentes que entienden que el Estado español es un Estado plurinacional, de todas las gentes que entienden que son los pueblos quienes deciden libre y democráticamente su futuro". "Tenemos que hacer y formalizar esa alianza, sea cual sea el escenario del Estado", ha subrayado.

"CARA AL SOL O A LA SOMBRA"

Otegi ha reiterado que lo que espera a todos "si gana el bloque reaccionario" en las elecciones generales "es 'o todos cara al sol o todos a la sombra'". "Siguen sin entender que, por mucha cárcel que impongan, por muchas leyes de carácter represivo que pongan encima de la mesa, ni vascos ni catalanes vamos a renunciar a ejercer el derecho a la libre determinación", ha advertido.

Por ello, ha dicho que "da igual" si aumentan las "actitudes de agresividad respecto al independentismo". "No se le puede poner ningún tipo de límite a la voluntad nacional y popular de nuestras respectivas naciones. Cuando toque, decidiremos. Cuando toque, construiremos repúblicas. Cuando toque, seremos estados independientes, y eso no lo van a poder evitar por muchas recetas represivas que pongan encima de la mesa", ha aseverado.

Otegi ha recordado que se vive un contexto histórico en el que la sociedad "se juega mucho", y ha recordado que en los años 30 "la izquierda se despistó en el conjunto de Europa y también en Alemania", cuando "ascendió el fascismo".

En la actualidad, según ha avisado, existe "un debate entre modelos autoritarios o modelos democráticos" y ha reiterado que en el Estado español "se resuelve una crisis del régimen del 78". "Hay un grave problema con las naciones sin Estado. Siguen sin entender que aquí la única receta que vale es la de seducción democrática", ha señalado.

"EL BLOQUE DE 'FEIVOX'"

El líder de EH Bildu ha remarcado que "la amenaza" actual es que "que hay un bloque reaccionario con un programa reaccionario que presenta a un candidato que se llama 'Feivox'", y que está "dirigido por Vox".

Ante ello, ha emplazado a no hacer "diferencias entre el PP y Vox", y ha reprochado que en Durango, "que sufrió un bombardeo atroz, donde Vox se retiró de la competencia electoral para dar sus votos al PP", les hayan "quitado la alcaldía y hayan puesto a una alcaldesa del PNV".

Arnaldo Otegi ha repetido que es "el pacto de la vergüenza" en alusión al que, a su juicio, han alcanzado en el municipio el PNV, PSE-EE y el PP, para arrebatar la alcaldía a EH Bildu. "Es incomprensible para muchos abertzales, incluidas las bases abertzales del PNV, ni qué decir de las bases republicanas del Partido Socialista", ha dicho.

Por ello, ha instado a que "todos digan a la gente qué van a hacer con sus votos" porque no se puede ser "equidistantes entre las extremas derechas y los bloques de progreso". "Nosotros no compartimos esas tesis de decir: 'no es indiferente lo que pasa en el Estado Español', porque el día 24 por la noche seguimos siendo Estado Español, no porque nos guste", ha remarcado.

Tras mostrarse convencido de que EH Bildu volverá a vivir "un día mágico" el 23 de julio, que "hay un voto a la izquierda del PSOE, que es el que sirve para desalojar a las derechas, el voto que nunca falla, que dice lo que hace y hace lo que dice".

"UN CITA CON LA HISTORIA"

En la misma línea, Gabriel Rufián ha considerado que estas elecciones son "una cita con la historia". "Todos los demócratas, más allá de nuestras creencias y banderas, nos lo jugamos todo, incluso nuestra libertad", ha señalado.

En este contexto, ha asegurado que ERC representa "la resistencia antifascista". "Cuando el fascismo imagina a su enemigo, nos imagina a nosotros", ha apuntado.

A su juicio, "la gente no merece ir a votar con miedo, pero sí merece saber lo que viene, que es la derecha y la ultraderecha". "Y a la ultraderecha, y a la derecha de verdad, no se le para con una izquierda de mentira", ha aseverado.

El candidato republicano ha reiterado que "lo que viene es

Ortega Smith de ministro de Justicia, Abascal de ministro de interior, Feijóo de presidente, Pitingo de ministro de Cultura, Mario Vaquerizo presentando el telediario, que es derogar todas y cada una de las leyes a favor de a la gente que hemos aprobado estos cuatro años".

Por ello, ha dicho que "se equivoca quien crea que a esto se le frena con el partido de Felipe González", al que "votan Lambán, García Page o Pepe Zaragoza". "El PSOE no hace, al PSOE se lo obliga a hacer. La clave no es darle fuerza al PSOE para que supuestamente pueda parar lo que tiene a su derecha, sino dar fuerza a ERC y a EH Bildu para obligarle al PSOE a pactar con lo que tiene a su izquierda", ha indicado.

Gabriel Rufián ha subrayado que se siente "profundamente orgulloso

de haber negociado y aprobado con EH Bildu un montón de leyes", por lograr "quitarle medallas a fascistas y a asesinos en este país", pero también "de haber negociado y de haber conseguido que nueve personas duerman en su casa y no en una celda", en referencia a los políticos independentistas catalanes. "Nada de esto ha sido por el beneplácito, por la magnanimidad del PSOE", ha añadido.

Rufián ha asegurado que ellos han cambiado "el paradigna de los últimos 45 años", durante los que "el nacionalismo de derechas catalán y el nacionalismo de derechas vasco habían pactado confortablemente con PP y PSOE". "El PSOE se ha visto obligado a negociar semana a semana con el independentismo de izquierdas vasco", ha manifestado.

Por último, ha afirmado que "un país no se puede permitir perder la democracia", y ha apelado al voto de quienes "compartan valores como la justicia, la democracia y la libertad". "Quizá Sánchez y Feijóo se crean que la gobernabilidad en el Estado se dirime en un plató de Atresmedia, pero quizá lo que se dirima lo elijan ERC y Bildu", ha resaltado.