EH Bildu espera que no se vaya a una "pretemporada" de unas generales pese al "tintineo" continuo de adelanto electoral

Matute cree que quedan "intensas jornadas de negociación y debate" para aprobar la reducción de jornada y recuerda las "reticencias" de Junts

BILBAO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, cree que quedan "intensas jornadas de negociación y debate" de cara a aprobar la reducción de jornada laboral de 37,5 horas semanales, y recuerda las "reticencias" mostradas ya por Junts. Además, ha admitido que hay un "continuo tintineo" de posible adelanto electoral, aunque espera que no se vaya a una "pretemporada" de unas elecciones generales.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Matute ha señalado que la aprobación por el Consejo de Ministros de la reducción de jornada a 37,5 horas a la semana "responde a una demanda social que lleva muchos años encima de la mesa por parte de los sindicatos y una parte importante de los y las trabajadoras".

En todo caso, ha recordado que ahora queda el trámite del Congreso y ha aludido a lo que ocurrió con el impuesto a las energéticas. "Vimos a la derecha vasca (PNV), a la derecha catalana (Junts) y a la derecha española (PP y Vox), alineándose con los intereses de determinados CEOs o de un determinado CEO, en este caso el de Repsol (Josu Jon Imaz)", ha indicado.

A su juicio, "seguramente" esto también se producirá con la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media "porque Junts ya manifiesta reticencias". "Creo que tenemos intensas jornadas de negociación y de debate todavía", ha subrayado.

Oskar Matute ha recordado también lo ocurrido con el decreto Omnibus, que en un principio la formación catalana rechazó, pero luego respaldó a cambio de que se admitiera a trámite su proposición no de ley que instaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a someterse a una cuestión de confianza,

"Todos tenemos la duda qué es lo que pueda ahora irritar o contrariar a Junts, a la derecha catalana (sobre la reducción de la jornada laboral), y cuáles son las expectativas que quiere ver colmadas, que igual no tienen que ver tanto con eso o sí. Lo veremos en las próximas semanas", ha añadido.

Preguntado sobre si entiende las exigencias del expresident Carles Puigdemont, ha respondido que intenta "ser muy respetuoso con las estrategias políticas de cada formación política", porque comprende que Cataluña "está en una realidad diferente, que las secuelas del 1 de octubre y todo lo que supuso pesan mucho a la hora de hacer política en Cataluña y a la hora de visualizar a las otras partes en política", pero cree que debería "primar siempre un interés general".

"Al final, los derechos sociales, los derechos laborales, las mejoras en la vida de la gente, tendrían que estar muy por encima de una táctica política que pueda existir para intentar fortalecer tu propia posición o debilitar la del contrario. Por lo menos, en EH Bildu intentamos defender y anteponer el bienestar, en nuestro caso, de la ciudadanía de Euskal Herria, por encima de lo que pudieran ser nuestros intereses partidarios", ha añadido.

Matute ha defendido que, "primero está el país y luego el partido". "Y para nosotros, el país son sus gentes y fundamentalmente las gentes que tienen más dificultades en el día a día para llevar adelante su proyecto vital", ha remarcado.

CUESTIÓN DE CONFIANZA

También se ha referido a la "extraña" redacción de la proposición no de Ley sobre la cuestión de confianza planteada por Junts, admitida a trámite por la Mesa del Comgreso, y ha recordado reconoce que se trata de una competencia del presidente del Gobierno someterse a ella. "Poco recorrido tiene", ha considerado.

Por ello, ha dicho que la posición de EH Bildu "ha sido bastante clara y no va a variar". "Nuestra posición política no es la de hacer descarrilar al actual Gobierno para irnos a unas elecciones en las que los émulos de Donald Trump, ya sea el PP o Vox, alcancen el poder y consigan devastar y convertir en terreno árido todos los derechos sociales y laborales de los trabajadores", ha precisado.

Tras admitir que la posibilidad de un adelanto electoral "es un tintineo que está presente en todo", ha destacado "la capacidad de resistencia" de Pedro Sánchez. "No sé si esto nos sitúa ya en una especie de pretemporada para las elecciones. No tendría por qué", ha indicado, para admitir que, en todo caso, sí existen "amenazas muy serias para la democracia, para los derechos sociales, para los derechos laborales", etc.

Estas "amenazas" provienen, según ha resaltado, de aquellos que creen que la política "es un terreno de actuación para que operen los grandes poderes económicos llevándose por delante derechos si hace falta, porque entienden que las personas, más que personas sujetas a derechos, son consumidores de productos".

Oskar Matute ha señalado que EH Bildu lleva meses intercambiando documentación con el Gobierno en una negociación de los Presupuestos Generales del Estado. "Nosotros seguimos trabajando en esa voluntad y, desde luego, EH Bidu no tiene por objetivo torpedear que haya unos presupuestos que entendemos que pueden mejorar la vida de la gente", ha manifestado.

Matute ha señalado que su formación es uno de los principales apoyos de Ejecutivo porque tienen "un fuerte componente antifascista", creen "en la redistribución de la riqueza" y en que "Euskal Herria tiene que poder avanzar hacia escenarios de mayor fortaleza propia, es decir, de mayor autogobierno", que "ojalá fuera el total".

"Para eso, tenemos que jugar con los actores que hay, no con los que nos gustaría que hubiese, pero sí sabemos y creemos que la ciudadanía vasca lo entiende perfectamente, que ni para avanzar en derechos sociales y laborales, ni para avanzar en el reconocimiento de los derechos de Euskal Herria, podemos contar con el PP y con Vox", ha asegurado.

Al ser esta la alternativa, considera que la opción es la de "sostener a un Gobierno al que, aun con dificultades, aun con forceps a veces", consiguen "arrancar algunas medidas que favorecen a la gente".

PRESOS

Cuestionado sobre si hablan con el Ejecutivo de Sánchez de los presos de ETA, el diputado de EH Bildu ha señalado que ya desde 2018 fueron "absolutamente claros" y dijeron que su objetivo era el mismo que habían trasladado en campaña electoral, centrando su trabajo en tres vías: "avanzar en el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado español y, por tanto, el reconocimiento nacional de Euskal Herria"; ampliar derechos y libertades para el conjunto de la ciudadanía vasca; y "la resolución de aquellas aristas o cuestiones que quedaban pendientes de lo que había sido décadas de conflicto" en Euskadi.

En esta línea, ha explicado que, entre esas "aristas", se encuentra "la de las políticas de excepción carcelaria" a los reclusos de la banda. "Es lo que hemos venido manifestando siempre y sobre lo que nunca negamos ni ocultamos posición, y cuando nos lo preguntan, cuando encontramos el escenario para hacerlo, lo planteamos con absoluta normalidad porque no es algo que hayamos ocultado a nuestros electores ni al conjunto del país. Siempre hemos dicho que funcionamos con esos tres parámetros", ha insistido.