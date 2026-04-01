EH Bildu de Lemoa rechaza las pintadas amenazantes contra la alcaldesa, "contrarias a la convivencia democrática"

BILBAO 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu de Lemoa ha mostrado su rechazo a las pintadas amenazantes aparecidas en el municipio vizcaíno contra la alcaldesa, Esther Iturrioz Rementaria (PNV), que la formación soberanista ha calificado de "contrarias a la convivencia democrática".

Los jeltzales han denunciado este miércoles que en los últimos días han aparecido pintadas en las calles de la localidad en las que se amenaza de muerte a Iturrioz. "Alcaldesa, estás muerta", se asegura en las pintadas, en las que aparece un dibujo de una lápida.

En un comunicado, EH Bildu, además de su rechazo a estas amenazas, ha trasladado su solidaridad a la regidora. "Acciones como esta, no representan el sentir mayoritario de Lemoa, y son contrarias a la convivencia democrática que reclaman la sociedad de Euskal Herria y nuestro municipio", ha asegurado.