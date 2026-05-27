EH Bildu pedirá al Ayuntamiento donostiarra que "priorice" que las VPP del Infierno sean en régimen de alquiler

SAN SEBASTIÁN 27 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de EH Bildu en el Ayuntamiento de San Sebastián pedirá el jueves, en una moción de control que se debatirá en Pleno, al Gobierno municipal donostiarra que "priorice la búsqueda de acuerdos" para que las viviendas protegidas (VPP) del ámbito del Infierno sean desarrolladas "por una administración pública" y en régimen de alquiler.

En un comunicado, el edil de EH Bildu Ricardo Burutaran ha explicado que con esta moción su grupo busca "impulsar de nuevo el debate sobre la posibilidad de que el Gobierno Vasco pueda promover la totalidad de las viviendas de protección pública del ámbito del Infierno en régimen de alquiler".

Según ha recordado, el planeamiento urbanístico vigente reserva las parcelas municipales del Infierno "para la construcción de viviendas de protección pública, concretamente viviendas sociales y viviendas tasadas, con una previsión de 135 viviendas en cada una de ellas".

"El Ayuntamiento ha decidido ceder dichas parcelas a la Donostiako Etxegintza con el objeto de que esta entidad impulse la licitación de las obras necesarias para la construcción de hasta 270 viviendas de protección pública", ha dicho.

Por ello, y "ante la importante carga económica que supondría para Donostiako Etxegintza asumir directamente la promoción", se ha planteado la cesión de los suelos a una empresa privada, "a cambio de que esta asuma la construcción de hasta 135 viviendas sociales destinadas al régimen de alquiler, mientras que las correspondientes a viviendas tasadas serían promovidas en régimen de venta en plena propiedad", ha explicado.

El edil de EH Bildu ha indicado que "se ha planteado igualmente la posibilidad de que la totalidad de las citadas viviendas de protección pública, tanto las viviendas sociales como las viviendas tasadas, sean promovidas directamente por el Gobierno Vasco", permitiendo así que, "sin alterar la proporción prevista entre ambas tipologías de vivienda, todas ellas puedan ser desarrolladas íntegramente por una administración pública, manteniéndose además, en ambos casos, la titularidad pública del suelo sobre el que se edifiquen".

Según ha señalado, "de conformidad con lo establecido en la Ley 3/2015, de Vivienda del País Vasco, la totalidad de esas viviendas protegidas podrían destinarse al régimen de arrendamiento, posibilitando de este modo que el importe de las rentas pueda adecuarse a las variaciones de ingresos de las unidades convivenciales adjudicatarias y ocupantes de las mismas".

Burutaran ha destacado que "los requisitos económicos de acceso a las viviendas tasadas son los mismos con independencia del régimen de promoción -arrendamiento, cesión en derecho de superficie o plena propiedad-, por lo que los colectivos que pueden optar a las mismas son idénticos en todos los supuestos".

En consecuencia, ha defendido que, "no se ajusta a la realidad afirmar que la elección de un determinado modelo de gestión implique excluir a determinados perfiles socioeconómicos, incluidos aquellos que habitualmente se identifican como clase media".

En la moción de control presentada por EH Bildu, se solicita al Ayuntamiento que, con carácter previo a la adopción de cualquier decisión dirigida a sacar a licitación actuaciones para la promoción de viviendas de protección pública (VPP), en cualquiera de sus mo- dalidades, "se priorice la búsqueda de acuerdos que permitan que dichas promociones puedan ser desarrolladas, en su caso, por una administración pública".

Además, "con el objetivo de incrementar el número de viviendas de protección pública (VPP) en régimen de alquiler en la ciudad, se demanda que "contemple directamente o mediante acuerdos con otras administraciones públicas la promoción de VPP bajo este régimen, incluida la modalidad de viviendas tasadas en régimen de arrendamiento".