EH Bildu pide al consejero de Salud explicaciones por "nuevos errores" en la administración de vacunas

Archivo - Una enfermera sostiene una jeringuilla con una vacuna
Archivo - Una enfermera sostiene una jeringuilla con una vacuna - H.Bilbao - Europa Press - Archivo
Europa Press País Vasco
Publicado: jueves, 18 junio 2026 9:41
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VITORIA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu pide explicaciones al Departamento de Salud del Gobierno vasco tras asegurar que se han detectado "nuevos errores en la administración de vacunas" en ambulatorios de Bilbao y en la localidad guipuzcoana de Lasarte.

La formación soberanista ha informado de que, según la información que ha recabado, en dos ambulatorios de Bilbao y Lasarte "se han administrado vacunas en las que se había roto la cadena de frío, un fallo en su conservación que, según el Comité de Investigación y Trazabilidad de las Vacunas, produce "la aceleración de la pérdida de potencia o la inactivación total de la vacuna, y este proceso es irreversible".

Por ello, EH Bildu ha registrado en el Parlamento Vasco una iniciativa para que el consejero de Salud, Alberto Martínez, dé explicaciones sobre estos hechos.

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