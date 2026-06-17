EH Bildu pide al Gobierno central que pase de las declaraciones a los compromisos concretos con Tubos Reunidos

BILBAO 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu considera "imprescindible" que el Gobierno central pase de las declaraciones generales a los compromisos concretos. "La continuidad de Tubos Reunidos exige una solución industrial, financiera y laboral que no sacrifique a la plantilla y que garantice el futuro de una empresa estratégica para Araba, Bizkaia y el conjunto del tejido productivo vasco", ha indicado.

Junto a Podemos, la coalición abertzale ha registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley relativa a la situación de Tubos Reunidos y su incidencia en el empleo y la industria en Álava y Bizkaia, que reclama al Gobierno una actuación "decidida" para garantizar la continuidad de la actividad industrial, mantener las plantas de Amurrio, Trapagaran y Nanclares, y proteger todos los puestos de trabajo.

El diputado de EH Bildu por Álava, Mikel Otero, ha recordado en la reunión mantenida con el comité de empresa que esta iniciativa se suma al trabajo desarrollado durante los últimos meses en defensa del futuro de Tubos Reunidos. La formación soberanista ha llevado la cuestión al Pleno del Congreso, ha interpelado al Gobierno central, ha impulsado iniciativas institucionales y ha mantenido contactos para abrir vías de comunicación con Hacienda y con las instituciones competentes.

"Defender Tubos Reunidos es defender empleo, industria y futuro para nuestras comarcas. Las instituciones deben actuar para asegurar la actividad y el empleo en Amurrio, Trapagaran y Nanclares", ha señalado Otero.