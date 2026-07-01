EH Bildu pide nuevas sanciones al Ayuntamiento de Tánger por la situación del Palacio Esquivel de Vitoria-Gasteiz

VITORIA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu reclamará en el Pleno municipal de julio que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz reactive la vía de las multas coercitivas recogidas en la Ley de Suelo y Urbanismo, e imponga, "de una vez por todas", la décima multa al Ayuntamiento de Tánger, propietario del palacio Álava Esquivel.

EH Bildu acordó en diciembre de 2025 con el gobierno municipal una hoja de ruta que establecía que en un plazo de seis meses se debía alcanzar un acuerdo con la municipalidad de Tánger para rehabilitar el palacio y abonar la deuda, según ha recordado la coalición en un comunicado. El acuerdo establecía que, en el caso de no llevarse a cabo esas dos medidas, se debería seguir adelante con las sanciones coercitivas.

Esta décima sanción sucedería a las nueve interpuestas hasta la fecha por el incumplimiento del ayuntamiento marroquí en sus obligaciones como propietario del edificio protegido, y abriría la puerta al siguiente paso, que según la citada ley, sería el inicio del procedimiento para hacerse con la propiedad del inmueble con el objetivo de rehabilitarlo, según ha explicado EH Bildu.

El concejal Xabier Ruiz de Larramendi ha señalado que el municipio de Tánger "no ha cumplido con sus obligaciones de mantenimiento y rehabilitación de este palacio protegido, y con el tiempo el estado del edificio no ha hecho más que empeorar".

EH Bildu ha destacado, en este sentido, que "seis meses después del acuerdo plenario, el ayuntamiento marroquí sigue sin cumplir y es hora de que el consistorio gasteiztarra tome medidas y actúe en consecuencia".