EH Bildu pide un "salto en la soberanía" con un nuevo estatus para no "estar negociando transferencias" otros 40 años

Pello Otxandiano, portavoz de EH Bildu en el Parlamento vasco, en un acto político en Bilbao. - ARITZ LOIOLA/EH BILDU

BILBAO, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de EH Bildu en el Parlamento vasco, Pello Otxandiano, ha reivindicado la necesidad de dar "un salto en la soberanía" y poner "en el centro del debate" un nuevo estatus político para Euskadi que le "reconozca como nación" y garantice una "relación bilateral efectiva" con el Estado para no tener que "estar negociando las transferencias en los siguientes 40 años".

En un acto político en Bilbao, el parlamentario de EH Bildu ha reivindicado que se necesita dar "un salto en la soberanía". "En la era de la incertidumbre global, el desorden mundial, este país necesita una mayor capacidad de decisión sobre todos aquellos procesos sociales, económicos y culturales que afectan a nuestras vidas, porque esto es vital en estos momentos", ha defendido.

Así, ha afirmado que se precisan "los instrumentos políticos necesarios para implementar las políticas públicas que se necesitan y para activar los procesos sociales, económicos y culturales para garantizar vidas dignas".

"Y ese marco jurídico-político no es el Estatuto de Gernika", ha advertido Pello Otxanadiano, que ha incidido en que el estatuto vasco, "además de incumplido, se encuentra profundamente vaciado en contenidos y erosionado en sus potencialidades".

Por tanto, ha considerado que "es el momento de poner en el centro del debate político la necesidad de un nuevo estatus político para este país".

A su entender, "el debate central es en torno al modelo de relación que tiene esta nación con el Estado", tal y como, según ha indicado, se ha podido comprobar "por enésima vez" en los últimos días "ante los incumplimientos, ante las transferencias, ante esta situación de negociación tan precaria que se ha producido" entre el los gobiernos central y vasco.

Así, ha insistido en que "el debate central es sobre un nuevo estatus político que nos reconozca como nación, que nos dote del fondo de poder necesario y garantice un modelo que establezca una relación bilateral efectiva con el Estado".

"Que no tengamos que estar negociando las transferencias en los siguientes 40 años", ha apelado, remarcando que, para ello, "la clave está en cambiar la relación que mantiene esta nación con el Estado".