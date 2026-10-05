EH Bildu, "preparado" para las elecciones, afirma que "hay partido para cerrar las puertas a la derecha otra vez"

Archivo - El senador de EH Bildu Gorka Elejabarrieta - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

BILBAO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Relaciones Políticas y senador de EH Bildu, Gorka Elejabarrieta, ha asegurado este lunes que la formación soberanista está "preparada" para la convocatoria de elecciones generales y ha asegurado que "hay partido para cerrar las puertas a la derecha una vez más".

Elejabarrieta se ha referido así, en una entrevista a Naiz Irratia, recogida por Europa Press, al adelanto de las elecciones generales anunciado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que finalmente se celebrarán el próximo 29 de noviembre.

El dirigente independentista ha señalado que la opción estaba encima de la mesa durante los últimos días y que para EH Bildu "no era tan importante cuándo, sino para qué se convocan elecciones". "Acabamos de conocer que las ha convocado", ha señalado.

Elejabarrieta ha destacado que EH Bildu está "preparada" para la convocatoria electoral, "al igual que lo está Euskal Herria, como ha demostrado este fin de semana con movilizaciones multitundinarias", y que saldrán "a darlo todo".

SECRETARÍA NACIONAL

También ha anunciado que este lunes por la tarde la secretaría nacional de EH Bildu se reunirá como es habitual y que, posteriormente, el secretario general, Arnaldo Otegi, comparecerá ante la prensa para ofrecer la visión del partido respecto al adelanto de las elecciones generales.

En todo caso, ha destacado que "Euskal Herria es nuestra casa, es la casa de nuestras madres, y nosotros vamos a salir a defender a Euskal Herria y a los ciudadanos vascos, porque estamos contentos con lo que hemos hecho y creemos que Euskal Herria va a volver a estar a la altura".

En este sentido, ha lamentado que durante los últimos meses se ha instaurado "una corriente o interés social que dice que un posible gobierno de PP y Vox es imparable". "Nosotros nos plantamos ante eso porque creemos que aún no hay decidido nada de eso y que hay partido y opción de cerrar las puertas a la derecha una vez más".

CERRAR LAS PUERTAS A LA DERECHA

Elejabarrieta ha recordado que "hace tres años y pico, en las anteriores elecciones, había una corriente de opinión parecida y la mayoría decía que era imposible cerrar las puertas a un posible gobierno del PP".

"Ahora estamos en una situación parecida y repito que creemos que hay partido y nosotros vamos a salir a ganarlo, como siempre, porque creemos que es totalmente necesario cerrar as puertas a la derecha y a la extrema derecha, no solo para EH Bildu, sino para Euskal Herria, porque hay mucho trabajo por hacer para seguir avanzado en la plurinacionalidad, en la democratización del Estado y en la agenda social. Quedan muchas cosas por hacer y para eso hay que cerrar las puertas a la derecha, pero también dar un propósito la próxima legislatura", ha asegurado.

NUEVO ESTATUS

Por otro lado, Gorka Elejabarrieta ha destacado que el adelanto de las elecciones generales no debe afectar a la negociación sobre un nuevo estatus político que mantienen PNV, EH Bildu y PSE-EE, y que los tres partidos "deben continuar profundizando en ese trabajo".

El dirigente de EH Bildu ha asegurado que "este país necesita un nuevo estatus, haya o no elecciones en el Estado español", y ha considerado que todo el trabajo que hasta ahora han hecho las tres formaciones "debe continuar hasta que logremos un acuerdo que traiga a Euskal Herria un nuevo modelo de relación con el Estado, un nuevo modelo de relación que Euskal Herria necesita sí o sí".

"Por lo tanto, este tipo de procesos hay que entenderlos con un enfoque de proceso, no como un evento que se da de un día para otro, sino como un proceso de movimiento que avanzar en el tiempo, y creemos que, haya elecciones o no, debemos continuar profundizando en ese trabajo", ha insistido.

Por último, el dirigente soberanista ha vuelto a reclamar "discreción" en las negociaciones sobre un nuevo estatuto, "como EH Bildu ha mantenido siempre", y ha reiterado que "con esta convocatoria electoral no termina nada".

"No termina ese trabajo por un nuevo estatus que debemos continuar sí o sí, porque ese nuevo estatus es necesario para Euskal Herria, y esa necesidad no hay cambiado por esta convocatoria de elecciones, y pensamos que los tres partidos lo vamos a ver igual", ha concluido.