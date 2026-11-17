Archivo - Fachada del Ayuntamiento de San Sebastián - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu ha registrado una declaración institucional en el Ayuntamiento de San Sebastián, para someterla a debate y votación en la siguiente junta de portavoces, de "rechazo rotundo" ante las agresiones a partidos y ante los ataques a la libertad política.

El texto planteado por la coalición soberanista, propone que el Ayuntamiento donostiarra muestea su "rechazo más rotundo" ante lo sucedido en el acto celebrado el pasado sábado en Hernani, donde representantes del Partido Popular "en el ejercicio de su actividad política fueron objeto de insultos y amenazas y de lanzamiento de objetos".

Asimismo, se refiere al ataque a la sede de Podemos contra la que se lanzaron huevos, así como las "acciones dirigidas contra algunos partidos políticos democráticos y sus sedes". A su juicio, todos estos hechos "son incompatibles con los principios y valores democráticos".

De este modo, el texto sostiene que "en democracia no hay lugar para la intimidación, la coacción, las amenazas o para la violencia" e incide en que estos comportamientos "son aún más graves cuando se producen en plena campaña electoral".

Por ello, sugiere que el Ayuntamiento de San Sebastián se muestre contrario a estos ataques contra la libertad política y reivindica "el respeto al pluralismo político y la convivencia democrática".

Asimismo, reafirma que "la discrepancia política y la libertad de expresión son pilares de la democracia" y que todos los partidos políticos deben "poder actuar libremente, siempre que respetando los derechos y libertades de los demás".