EH Bildu rechaza los actos vandálicos de Bilbao y dice que "no son formas de defender el antifascismo"

BILBAO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de EH Bildu al Congreso por Bizkaia, Oskar Matute, ha expresado su rechazo "con absoluta contundencia y con la más firme claridad" a actos vandálicos, saqueos y actuaciones que "han causado daños en el mobiliario urbano de Bilbao, a los vecinos en una parte de su parque automovilístico y también a comercios que han sido saqueados". "Eso no son formas de defender el antifascismo", ha aseverado.

En declaraciones a TVE, Matute ha indicado que "a veces" quien dice que defiende el antifascismo, lo hace "con prácticas que realmente lo que hacen es fortalecer aquello que queremos combatir".

No obstante, ha alertado de que esto no puede "quitar el foco de lo verdaderamente importante, y es que miles y miles de jóvenes en este caso en Bilbao, plantaron cara a un acto de provocación evidente como era la presencia de Vito Quiles, que no buscaba más que la provocación y hacerse un hueco con discursos de odio que claramente son contrarios al sentir muy mayoritario de la sociedad vasca".

Preguntado por a quién benefician estos altercados, ha asegurado que "desde luego no beneficia a las fuerzas de izquierda en Euskal Herria", que están en una posición de "potencia, solvencia y solidez, que se van a demostrar en las movilizaciones que hay el 11 de noviembre con la huelga general, el 14 de noviembre con la movilización antifascista convocada por EH Bildu y el 29 de noviembre en las urnas".

Asimismo, ha instado a analizar "por qué encuentran caldo de cultivo en jóvenes que probablemente hastiados, enrabietados y profundamente cabreados por la situación en la que viven, están favoreciendo tesis que no hacen sino traer más represión, más mano dura y desde luego no traer soluciones en la vivienda, en los empleos precarios que sufren, ni soluciones de vida digna para ellos y para ellas".

Respecto a su lectura sobre el acuerdo del Partido Popular y Vox, también en Gipuzkoa, para aliarse en las candidaturas del Senado, ha respondido que "el orden de los factores no altera el fascismo". "Al final, se presenten como se presenten, son parte de la misma realidad política, que no es la búsqueda de la alternancia, sino que lo que se está buscando es una superación de modelo, en una clave de agenda de involución", ha alertado.