Ostolaza en Zumaia. - EH BILDU

SAN SEBASTIÁN 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de EH Bildu al Congreso por Gipuzkoa, Iñaki Ostolaza, ha reclamado "más inversión para proteger la costa vasca y plena capacidad de decisión para las instituciones vascas" en la materia.

En un acto electoral en la localidad guipuzcoana de Zumaia, Ostolaza ha reivindicado "el valor de la costa vasca", que "es importante desde múltiples perspectivas". "Por su valor medioambiental, por su riqueza ecológica y por su importancia para conocer nuestra historia", ha incidido.

En este sentido, ha puesto en valor el Flysch y el entorno del Geoparque de la Costa Vasca, y ha defendido que "la protección de los ecosistemas costeros frágiles (rías, marismas y acantilados) es una de las prioridades de EH Bildu en este ámbito".

"Así lo demostramos en nuestro día a día, a través de las políticas públicas que impulsamos, situando la protección del medio ambiente por delante de los grandes proyectos urbanísticos", ha afirmado.

Ostolaza ha señalado que ello requiere "inversión", pero también "reforzar las políticas públicas para acelerar la descarbonización, con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en torno a 2040-2045, y hacer frente a las consecuencias del cambio climático en el litoral, como la subida del nivel del mar y los temporales". "Esto requiere un trabajo interinstitucional", ha puntualizado.

Tras aseverar que "EH Bildu ha trabajado y sigue trabajando para impulsar y contribuir a este objetivo", ha indicado que "la Administración del Estado español tiene competencias para intervenir en la costa, pero la protección medioambiental y la normativa de los biotopos limitan las intervenciones técnicas".

"La delimitación y gestión del dominio público corresponden al Estado; no obstante, las comunidades autónomas también tienen competencias importantes en materia de conservación medioambiental y ordenación del territorio", ha indicado, por tanto, a su juicio, "es necesaria la coordinación entre los ayuntamientos, la Diputación Foral y el Servicio Provincial de Costas del Estado".

"Lo ocurrido en Itzurun, en Zumaia, es un ejemplo de ello", ha señalado, para explicar, a continuación, que el Ayuntamiento "ha participado en la búsqueda de una solución para garantizar las medidas de protección en el acceso norte, pero ha necesitado la autorización de la Administración del Estado para intervenir en el dominio público".

Por todo ello, ha reivindicado que las instituciones vascas "deberían contar con plena capacidad y soberanía para ordenar el territorio y el litoral, de manera que puedan tomar decisiones sin depender de las administraciones de Madrid o París".