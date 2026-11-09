EH Bildu trabajará por la prorróga de alquileres que "las derechas tumbarán" y advierte de la respuesta "rotunda" el 11N

1132194.1.260.149.20261109122420 Oskar Matute, Idurre Bideguren y Arnaldo Otegi, en un desayuno informativo en Bilbao. - DAVID DE HARO-EUROPA PRESS

BILBAO, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista al Congreso de EH Bildu por Bizkaia y próximo portavoz del grupo parlamentario, Oskar Matute, ha asegurado que su formación trabajará "desde el primer minuto" para "recuperar la prórroga automática de los contratos que las derechas tumbarán esta semana en el Congreso" y proponer nuevas medidas para garantizar "la función social de la vivienda". En este sentido, ha advertido de que en la huelga general de este miércoles "el país se va a expresar con rotundidad" para que "nadie pueda mirar hacia otro lado".

Matute y la cabeza de lista al Senado, Idurre Bideguren, han intervenido este lunes en un desayuno informativo en Forum Europa en Bilbao, donde han sido presentados por el secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y han advertido de que los comicios del próximo 29 de noviembre son "cruciales".

En palabras de Arnaldo Otegi, en estas elecciones, no está "en juego" una "alternancia", sino que "el modelo, un modelo autoritario o un modelo plurinacional y progresista".

Frente a quienes están "todavía anclados en las políticas del siglo XX", el líder de EH Bildu ha reivindicado que su formación ha sabido entender que "la pluralidad, las concepciones ideológicas diferentes pueden convivir en el mismo espacio político y compartir un programa de mínimos".

Tras recordar que Bideguren procede de EA y Oskar Matute de Izquierda Unida, ha subrayado que EH Bildu no es "ya un partido político", sino "un frente amplio que ha entendido el momento histórico y que sabe que la mejor aportación que se puede hacer en estos momentos es construir frentes amplios con programas de mínimos abiertos a la colaboración, a los grandes pactos de Estado".

En la misma línea, el cabeza de lista al Congreso por Bizkaia ha insistido en que las elecciones del 29 de noviembre "van más allá del viejo marco bipartidista" porque "está en juego la esencia misma de la democracia" y, frente a ello, "no hay lugar para las medias tintas".

"El mundo entero se enfrenta a una disyuntiva entre la apertura democrática y el cierre autoritario. Nosotros y nosotras elegimos la democracia y, si depende de EH Bildu, el bloque autoritario del PP y de Vox no va a poder alcanzar el gobierno y tendrá que seguir cuatro años más en la oposición", ha señalado Matute, que ha considerado que el "bloque reaccionario" de PP y Vox, que llega a las comicios "con el viento internacional en contra", no tiene "ganado ni mucho menos el escenario electoral".

Tras reivindicar el trabajo de la formación en la última legislatura, ha asegurado que EH Bildu "quiere hacer más" y, en este sentido, ha destacado que trabajará "desde el primer minuto" para "poder recuperar la prórroga automática de contratos que las derechas tumbarán esta semana en el Congreso", en alusión a la votación en la Diputación Permanente de los dos decretos aprobados por el Ejecutivo del Estado.

Asimismo, ha anunciado que la formación soberanista planteará nuevas medidas para "acabar con la compra especulativa de vivienda, prohibiendo la compra a los fondos, empresas y grandes tenedores, y también la adquisición de edificios enteros que no sean destinados a un alquiler regulado mediante los índices de precios". Su objetivo es "asegurar la función social de la vivienda".

HUELGA GENERAL

Matute ha recordado que, un día antes de la Diputación Permanente, se va a producir el "hito histórico" de la huelga general, que debería "condicionar la acción política de todos". "El país se va a expresar con mucha rotundidad y en números de potencia suficiente como para que nadie pueda mirar hacia otro lado o decir que representan a tres o cuatro", ha confiado.

El dirigente de EH Bildu ha negado que el decreto para la prórroga de contratos "suponga una especie de colisión o enfrentamiento abierto entre inquilinos y propietarios", y ha remarcado que propone regular para una convivencia y beneficios "razonables".

En la misma línea, ha apuntado que "las clases populares necesitan soluciones para hacer frente a la carestía de la vida" y es "la hora de equilibrar la balanza". Por ello, EH Bildu propondrá que "sean las grandes empresas energéticas, petroleras y alimentarias quienes, con sus enormes márgenes de beneficio, asuman y absorban, en situaciones inflacionarias y crisis de abastecimiento, el aumento de los costes de estos productos y servicios básicos".

"LA APISONADORA"

EH Bildu, según ha insistido Oskar Matute, "defenderá nuestro pueblo y a sus clases populares frente a la apisonadora y trituradora de derechos que supone el bloque reaccionario".

También Idurre Bideguren ha criticado que el PP "hace tiempo que ha abrazado la antipolítica de la ultraderecha", de manera que genera "crispación y desconfianza" hacia el sistema, y en la última legislatura se ha vivido "desprecio absoluto" hacia el euskera, "negación" de la identidad nacional, "propuestas de ilegalización", reformas legales "punitivas" y "recortes" en derechos. "El bloque reaccionario considera que hemos ido ya demasiado lejos con el autogobierno", ha advertido.

La candidata al Senado ha subrayado que, además de "poner pie en pared al bloque reaccionario", Eh Bildu "aspira a ser cada vez más decisiva para poder empujar así con mayor eficacia a un posible gobierno progresista para que dé pasos que nunca antes se ha atrevido a dar".

APOYOS PARA LA INVESTIDURA

Los candidatos de EH Bildu se han mostrado convencidos de que "mejorarán resultados" el próximo día 29 y, en relación a sus exigencias para apoyar una investitura, han reiterado que, si depende de sus votos, Alberto Núñez Feijóo "volverá a no ser presidente porque no quiere".

Según ha indicado Matute, "para parar a la derecha extrema y a la extrema derecha no pedimos nada a cambio, lo hacemos gratis et amore", y, una vez sea posible otro gobierno, continuará con "los mismos carriles" que en anteriores legislaturas.

Así, ha aludido a la "exigencia plena" en la búsqueda de mayores niveles de autogobierno y reconocimiento de la identidad nacional, para seguir avanzando en "la resolución de todas aquellas cuestiones todavía irresueltas" del llamado "conflicto vasco", y para la profundización en derechos y en libertades.

Cuestionados por las diferencias de estrategia de EH Bildu y PNV en las Cortes, los candidatos han dicho no entender que se les "señale" como "una especie de adláteres" del PSOE, cuando "quienes realmente conviven, gobiernan y tienen un proyecto común" son los jeltzales ya que gobiernan con los socialistas en las instituciones de Euskadi.

Así, el cabeza de lista al Congreso por Bizkaia ha defendido que EH Bildu es "transparente" en sus acuerdos, sin "lectura B", y ha criticado que se le hace "un flaco favor" al autogobierno al usar "el comodín de la invasión competencial como elemento de distorsión cuando a alguien no le gusta una posición política".

"A veces, de tanto usarlo y de usarlo a veces mal o en mal sentido, se acaba desvirtuando", ha señalado, aludiendo a la ley de Vivienda en la que el Tribunal Constitucional determinó que "no existía ninguna invasión competencial".

Idurre Bideguren, por su lado, ha reiterado que "el contetxo requiere alianzas de país" y ha apelado a dejarse de "disputas estériles". Finalmente, preguntado por el modelo ferroviario tras el accidente de Urda, Matute ha apostado por "preservar" el ferrocarril con alternativas como "el tren social" o la mejora de los servicios de cercanías.

En todo caso, ha subrayado que EH Bildu no desea "hacer de esto una disputa electoral" porque es "un debate muy de fondo que se tiene que dar con garantías y con rigor". "No nos vamos a sumar a la ola de expertos ferroviarios de última hora que han venido saliendo en estos días desde la tragedia del accidente de Urda", ha asegurado.