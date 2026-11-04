EH Bildu Vitoria denuncia que 981 viviendas subvencionadas con dinero público acaben en fondos de inversión y promotoras

VITORIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu ha denunciado que 981 viviendas que en su día fueron de Vitalquiler hayan acabado en manos de fondos de inversión o inmobiliarias "que ponen en riesgo las condiciones de las personas inquilinas" en Vitoria-Gasteiz.

La coalición ha explicado, a través de un comunicado, que se trata de viviendas promovidas en su día por Vitalquiler, entidad a la que "se le dieron cerca de 28 millones de euros para que las gestionara y garantizara el alquiler asequible de las mismas, durante 10 o 15 años, según el caso".

EH Bildu ha denunciado que aproximadamente 20 años después de aquella operación, "todo ese patrimonio es propiedad, o bien del fondo de inversión Catella que sólo garantiza las condiciones del alquiler hasta 2033, o bien de la promotora Adania, donde las viviendas están perdiendo la calificación de protegidas".

De las citadas 981 viviendas --ha añadido-- 489 fueron vendidas por Vitalquiler al fondo de inversión Catella en marzo de 2020. Se trata de viviendas con calificación permanente, "que solo garantizan las condiciones de los alquileres hasta el año 2033" y que a partir de esa fecha "se podrían vender o cambiar las condiciones".

AYUDAS

EH Bildu ha indicado que son viviendas a las que el Ejecutivo autonómico "les dio más de 12 millones de euros en ayudas y cuya venta contó con el visto bueno del Gobierno Vasco, que no ejerció su derecho de tanteo y retracto".

La coalición ha añadido que esta venta "se cerró finalmente por 51 millones de euros, es decir, cada vivienda se vendió por alrededor de 105.000 euros, casi la mitad del precio pagado por Gobierno Vasco por las viviendas de Donostia".

Las 492 viviendas restantes son propiedad de la promotora Adania, que las adquirió tras la salida de Kutxabank del accionariado de Vitalquiler. Estas viviendas --ha añadido-- también recibieron casi 16 millones de euros en ayudas de Gobierno Vasco "y han perdido, en su mayoría, la calificación de protegidas, lo que ha supuesto ya subidas abusivas en sus alquileres".

Esta formación ha añadido que quedan únicamente dos bloques (100 viviendas en total) que no han perdido aún dicha calificación, pero que lo harán entre este mes de noviembre y febrero de 2027.

El concejal Xabier Ruiz de Larramendi ha asegurado que estamos ante una perdida de patrimonio "injustificable", más aún "cuando recientemente, el Gobierno Vasco ha comprado 510 viviendas a un fondo buitre en Donosti para que no perdiesen la calificación de protegidas".