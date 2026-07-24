EHNE denuncia que el Gobierno Vasco no tiene voluntad de proteger el modelo Euskal Okela y se movilizará en septiembre

Comparecencia de EHNE Gipuzkoa en San Sebastián - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato agrario EHNE Gipuzkoa ha denunciado que el Gobierno Vasco "no tiene voluntad de proteger ni mantener el modelo vasco" de Euskal Okela que ha existido hasta ahora y se movilizará en septiembre contra esta "estrategia de aniquilación" del ciclo de la carne en el entorno.

En una comparecencia en San Sebastián, el presidente de EHNE Gipuzkoa, Garikoitz Nazabal, ha advertido del "grave problema" actual en que tanto los productores como la producción están "a la baja" mientras los responsables políticos están "mirando hacia otro lado".

Según ha recordado, prácticamente toda la producción local ha estado amparada por la marca de calidad Euskal Okela, "un sistema que aportaba valor añadido a toda la cadena", pero ha lamentado que "hoy, esa cadena de valor está rota". Así, ha subrayado que "si este país quiere seguir teniendo carne, es imprescindible que los terneros se ceben aquí".

El presidente de EHNE Gipuzkoa ha explicado que en los últimos años "ha quedado claro que los mercados exteriores condicionan por completo el precio de los terneros que producen nuestras vacas" y ha incidido en que estos terneros "se marchan estos terneros porque no cuentan con ningún valor añadido que los diferencie de los que existen en los mercados exteriores".

"¿Pero cómo se va a pagar el valor que realmente les corresponde si, quien asume el trabajo y el coste de cebarlos, después no recibe una remuneración suficiente? La cadena necesita equilibrio", ha remarcado, al tiempo que ha asegurado que "el precio que recibimos los baserritarras por la carne, por los terneros que cebamos, no se corresponde con la situación ni con el incremento de los costes".

A su juicio, Euskal Okela necesita "un mercado propio que garantice una cadena de valor equilibrada". "Debe generar un valor añadido basado en un sistema de producción certificado natural y de calidad ofreciendo al consumidor todas las garantías", ha defendido.

"AÑOS DUROS"

El dirigente de EHNE Gipuzkoa ha recordado que estos últimos años "han sido especialmente duros" que los baserritarras han tenido que hacer frente a "numerosos desafíos" como la pandemia de la COVID-19, la sequía, la guerra de Ucrania, entre otros, pero ha criticado especialmente la actitud de la consejera Amaia Barredo, ante la "gravedad" de la situación.

"Hace ya cerca de dos años le explicamos que nos encontrábamos ante un problema estructural que debía abordarse con urgencia y ha preferido mirar hacia otro lado, pero ahora el problema les está estallando en las manos", ha recalcado. En ese sentido, ha alertado de que durante todo el pasado invierno "faltó carne" y, según ha dicho, "si seguimos por este camino la escasez será aún mayor".

Además, el sindicato agrario ha mostrado su "indignación" ante las declaraciones realizadas por la consejera Barredo "alardeando de la referencialidad de Euskal Okela" que "resultan ofensivas para cualquier persona que tenga vacas o cebe terneros, para quienes trabajamos con honestidad tratando de solucionar los problemas del sector".

Así, ha denunciado que desde el Gobierno Vasco han hecho una "manipulación sobre los datos que manejan" porque, en los últimos cinco años, "se han perdido un 25% de productores y 25% de la cantidad de carne certificada de Euskal Okela". "La consejera lo único que ha querido es maquillar la situación para negar la evidencia que llevábamos años poniendo encima de la mesa y eso nos parece una irresponsabilidad y una ofensa", ha afirmado Nazabel.

"Son unas declaraciones vergonzosas cuyo único objetivo es justificar la inacción de su gobierno", ha insistido, para añadir que este este tipo de actuaciones "nos han demostrado que este gobierno y esta consejera no tienen ninguna voluntad de proteger ni mantener el modelo vasco que ha existido hasta ahora, un modelo basado en pequeños productores repartidos por todo el territorio que trabajan con vacas, ceban terneros, los venden a pequeños cebaderos cercanos y cierran el ciclo en el propio entorno".

MOVILIZACIONES

EHNE Gipuzkoa ha censurado que la apuesta del Ejecutivo vasco es "un modelo de cebo concentrado en manos de grandes empresas, monopolizado y centralizado y nosotros no estamos dispuestos a aceptarlo". Por ello, ha advertido de que, "si esta actitud continúa y todo apunta a que sea así", el próximo mes de septiembre continuarán con las movilizaciones y ha hecho un llamamiento a participar en ellas a todas las personas que "no compartan esta estrategia de aniquilación".

"Debemos seguir produciéndola aquí, con todas las garantías de calidad y seguridad alimentaria. Necesitamos sistemas de producción formados por baserritarras y no necesitamos a esta clase de políticos", ha resaltado.

Garikoitz Nazabal ha explicado que "ha habido una fuga de terneros" y "falta carne" y ha apuntado que en los líneales de los establecimientos "se ve qué porcentaje de carne local hay y cuánta carne sin certificación". "Lo que es una ironía es que, supuestamente, según la lógica del mercado, los productores deberíamos estar boyantes porque si falta producto, hay demanda, más que oferta. Pues que alguien me lo explique", ha aseverado.

El presidente de EHNE Gipuzkoa ha considerado que "las ayudas pueden ser necesarias en momentos coyunturales, para que sean bombona de oxígeno" y ha reconocido que, cuando se han repartido, ha sido "muy importantes y necesarias" pero, en su opinión, "no se puede afrontar un problema estructural con medidas coyunturales y eso es lo que estamos poniendo una y otra vez encima de la mesa del gobierno y se nos está haciendo caso omiso".