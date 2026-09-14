EHU acoge a más de 8.000 nuevos alumnos y trabajará para que la ley de universidades proyecte su liderazgo - EHU

VITORIA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Euskal Herriko Unibertsiatatea (EHU), Joxerramon Bengoetxea, ha destacado que 8.859 estudiantes de grado han comenzado el curso en la EHU y ha asegurado que trabajará para garantizar que la nueva ley de universidades "proyecte el liderazgo de la EHU y reconozca la naturaleza singular propia de una universidad pública".

Bengoetxea ha presidido este lunes el acto de apertura de curso de la EHU, junto con el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco, Juan Ignacio Pérez Iglesias y la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria.

Bengoetxea ha hecho hincapié en la nueva Ley de Universidades, que espera que, una vez se apruebe en el Parlamento Vasco, "proyecte el liderazgo de la EHU y reconozca la naturaleza singular propia de una universidad pública".

Sin embargo, ha reconocido que si bien, "los esfuerzos individuales y cooperativos son necesarios para lograrlo, resulta esencial garantizar la autosuficiencia financiera" porque de lo contrario, "caeremos en una dependencia absoluta".

En ese sentido, ha explicado que en estos tiempos de Inteligencia Artificial la falta de independencia se ha vuelto "aún más crítica", pues puede implicar "la sumisión total" a una IA diseñada con parámetros y algoritmos, "muy posiblemente sesgados, en los que no hemos participado y con un desarrollo autónomo cuyas consecuencias no seamos capaces de imaginar y mucho menos de revertir".

Asimismo, ha manifestado su preocupación porque su impacto sobre la docencia universitaria "será enorme" y ha añadido que este nuevo curso la EHU tendrá que explorar sus oportunidades para "estar preparados en todos los ámbitos".

Por su parte, ha informado que la EHU tiene este año objetivos como la creación de títulos conjuntos en el marco de alianzas europeas, el impulso a la movilidad, la ampliación de los centros de excelencia investigadora, los servicios de atención integral y la comunidad de antiguos alumnos de la UPV/EHU, entre otras iniciativas.

POLÉMICA SELECTIVIDAD

En cuanto a las cuestiones relacionadas con los exámenes de acceso a la universidad, ha asegurado que la EHU se ha esforzado para que "no afectaran negativamente a los estudiantes que han obtenido su plaza en la universidad pública estrictamente por méritos propios".

Estas declaraciones las ha realizado a raíz de que varios juzgados de lo contencioso-administrativo de Bilbao ordenaran a la EHU que no tenga en cuenta o queden en suspenso, de forma cautelar, los ceros con los que fueron evaluados varias decenas de estudiantes en el examen de euskera de la Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU).

MITAD DE TESIS DOCTORALES CON MENCIÓN INTERNACIONAL

Entre las novedades, la secretaria general de la EHU, Leire Garmendia, ha mencionado las microcredenciales universitarias, un programa financiado por la UE, gracias al cual se han ofertado 121 microcredenciales en la que se han matriculado más de 2.700 profesionales de 80 organizaciones, empresas e instituciones de la administración pública.

Sobre el curso pasado ha informado que en la EHU se defendieron 566 tesis doctorales, de las cuales el 46% tiene mención internacional; así mismo de las 82 tesis defendidas en euskera, la mitad ha obtenido mención internacional.

Por otra parte, se han conseguido 55,6 millones de euros de retorno en convocatorias competitivas de apoyo a la investigación, un 4% más que el año pasado, 11,7 millones en convocatorias internacionales de investigación y 10,5 millones en la convocatoria de proyectos de 'Generación de conocimiento'.

PLAN UNIVERSITARIO 2027-2030

Durante su intervención, el consejero de Ciencia ha anunciado que el Plan Universitario 2027-2030 verá la luz a comienzo del año que viene y ha informado que, tanto el anteproyecto de la Ley de Universidades como el Plan Universitario, incidirán en la investigación de vanguardia y en medidas para eliminar las dificultades con que se encuentran las mujeres la Academia.

Además, el Plan Universitario incluirá un línea estratégica denominada 'universidad, empresa y sociedad', "orientado a reforzar la transferencia de conocimiento y a responder a las necesidades de la sociedad", así como la adaptación de las actividades universitarias a la IA, "con especial énfasis en sus efectos sobre la investigación" y sobre las prácticas docente y discente.

EQUIPARACIÓN FINANCIERA

En relación con la financiación, Pérez Iglesias ha señalado que el anteproyecto de ley establece como objetivo la equiparación progresiva de la dotación a la universidad con la media de los países de la Unión Europea, tomando como referencia la inversión por estudiante y el producto bruto per cápita.

En cuanto a la financiación canalizada directamente a la Universidad del País Vasco, ha señalado que en 2026 se han destinado más de 12.000 euros por estudiante.

Además, ha destacado que el Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación, ha aumentado durante los dos primeros ejercicios la aportación de en más de un 10% acumulado. En el caso de la aportación ordinaria, destinada a garantizar la suficiencia presupuestaria, el incremento supera el 12%.

Finalmente, la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, ha felicitado a la EHU por estar posicionada entre las 400 mejores universidades del mundo y ha destacado "el compromiso de las instituciones vascas con nuestro sistema universitario".