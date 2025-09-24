EHU expresa su más rotunda condena del ataque contra la Flotilla Global Sumud y muestra su solidaridad a los activistas

BILBAO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad del País Vasco - EHU ha expresado su más rotunda condena ante el ataque sufrido anoche por la Flotilla Global Sumud ha y mostrado su solidaridad tanto con la flota como con los activistas que participan en esta iniciativa solidaria.

En un comunicado, EHU ha considerado "inaceptable el genocidio que el Gobierno de Israel está perpetrando en Gaza", así como "los argumentos y métodos empleados para atacar a quienes defienden al pueblo palestino".

"Se trata de crímenes contra la humanidad que en ninguna circunstancia se pueden blanquear. Es nuestra responsabilidad alzar la voz, denunciar lo que está ocurriendo y recordarlo todas las veces que sea necesario", ha manifestado.

En este sentido, el equipo rectoral de la EHU se reafirma en el compromiso expresado en la comparecencia del rector, Joxerramon Bengoetxea, la semana pasada, así como en las decisiones adoptadas por la Universidad, entre ellas la de no mantener contacto con universidades israelíes que no hayan condenado o rechazado el genocidio.

"La preocupación y el rechazo de la comunidad universitaria de la EHU ante la masacre en Palestina se suman a las voces que se están alzando en todo el mundo", ha dicho, para defender que la universidad "siga siendo un espacio libre y seguro para el pensamiento crítico y de denuncia de las vulneraciones de derechos humanos".