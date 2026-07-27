EHU e Iparragirre Eraikuntza lanak se unen para acelerar la industrialización de la construcción - EHU

SAN SEBASTIÁN 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) e Iparragirre Eraikuntza Lanak han suscrito un convenio para poner en marcha el Aula para la Aceleración de la Construcción Industrializada EHU-Iparragirre, un nuevo espacio de formación, investigación aplicada y transferencia de conocimiento.

El acuerdo ha sido firmado por Gotzone Barandika, vicerrectora de Transferencia e Internacionalización de la EHU, e Ibon Iparragirre, director financiero de Iparragirre. El Aula conectará la capacidad docente e investigadora de la Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa y del grupo de investigación TICBE con la experiencia de Iparragirre y las capacidades de su Centro de Industrialización de la Construcción EIZ, ubicado en Idiazabal (Gipuzkoa).

Según han explicado, su objetivo es acelerar la industrialización y digitalización de la construcción, trasladando el conocimiento universitario a proyectos reales e incorporando tecnologías como BIM, modelado 3D, realidad virtual, gestión avanzada del dato y planificación digital para lograr procesos "más eficientes, precisos y sostenibles".

La colaboración incluirá prácticas, formación dual, Trabajos Fin de Grado y de Máster, proyectos de investigación, jornadas técnicas, visitas a obras y actividades orientadas a la identificación y atracción de talento.

Gotzone Barandika ha destacado que "esta alianza permitirá transformar el conocimiento y la investigación en soluciones aplicables a los retos reales de la construcción, reforzando al mismo tiempo la formación y la empleabilidad del alumnado".

Por su parte, Alexander Martín Garín, director del Aula y coinvestigador principal del grupo TICBE de la EHU, ha subrayado que "la industrialización requiere integrar tecnología, datos y nuevos métodos de trabajo" y esta colaboración "permitirá investigar, probar y transferir soluciones con un impacto directo en la actividad constructiva".

Ibon Iparragirre, director financiero de Iparragirre, ha afirmado que "la transformación del sector depende de la tecnología, pero sobre todo de las personas capaces de aplicarla" y con este Aula quieren acercarse al talento joven, ofrecerle proyectos reales y mostrar que la construcción es "hoy un espacio de innovación, desarrollo profesional y oportunidades".

El convenio tendrá una duración inicial de cuatro años y el Aula contará con un espacio propio en la sede de San Sebastián de la Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa de la EHU, concebido como un espacio abierto de cocreación para el desarrollo de soluciones orientadas a "impulsar una construcción más industrializada, digital y eficiente".