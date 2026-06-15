EHU participa en el desarrollo de alimentos funcionales para reducir la ansiedad asociada al estrés

De izquierda a derecha, Nerea Cerezuela (Fruselva), Izaskun Marañón (Tecnalia), Igor Horrillo (EHU), Julio Baudin (Fruselva) - EHU

BILBAO 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU), a través del grupo de investigación Neuropsicofarmacología del Departamento de Farmacología, participa en un proyecto de investigación que busca desarrollar alimentos funcionales capaces de ayudar a reducir los síntomas de ansiedad asociados a situaciones puntuales de estrés.

En un comunicado, la universidad pública vasca ha explicado que la ansiedad se ha convertido en uno de los principales problemas de salud emocional de la sociedad actual, donde factores como la presión laboral, la incertidumbre económica, la hiperconectividad o las consecuencias derivadas de la pandemia han contribuido a aumentar su incidencia, especialmente entre la población joven y adulta.

Ante este escenario, el proyecto investigador apuesta por la nutrición funcional como una vía innovadora para contribuir al bienestar emocional mediante soluciones basadas en evidencia científica.

Denominado Serenia, se trata de un proyecto de investigación e innovación que tiene como objetivo desarrollar alimentos funcionales elaborados a partir de ingredientes naturales con propiedades ansiolíticas.

La iniciativa busca ofrecer alternativas accesibles, seguras y respaldadas por evidencia científica que contribuyan a gestionar episodios de ansiedad leve asociados al estrés cotidiano.

El proyecto parte de la creciente evidencia científica sobre la relación entre alimentación y salud mental, y apuesta por la nutrición funcional como una herramienta complementaria para favorecer el bienestar emocional.

Para ello, los compuestos seleccionados se incorporarán a formatos alimentarios diseñados para garantizar su estabilidad, absorción y eficacia.

La iniciativa incluye la identificación de compuestos bioactivos con potencial para modular la respuesta al estrés, el desarrollo de prototipos alimentarios a escala industrial y la evaluación de su eficacia mediante ensayos in vitro y estudios preclínicos en modelos animales.

A partir de los resultados obtenidos, se seleccionarán las formulaciones más prometedoras para analizar su viabilidad técnica, regulatoria y comercial, con vistas a su futuro escalado industrial y llegada al mercado.

El papel de la EHU se articula a través del grupo de investigación Neuropsicofarmacología, adscrito al Departamento de Farmacología, que será responsable de los estudios relacionados con la neurociencia y la salud mental, así como de la validación preclínica de los compuestos seleccionados.

El equipo liderado por Igor Horrillo Furundarena aporta su experiencia en neurociencia, salud mental y evaluación preclínica dentro de un consorcio formado junto a Fruselva Global y Tecnalia y su trabajo permitirá analizar los mecanismos biológicos implicados en la respuesta al estrés y evaluar el potencial ansiolítico de los ingredientes naturales incorporados a los nuevos alimentos funcionales.

Además, la participación de la EHU contribuirá a generar nuevo conocimiento científico sobre la relación entre alimentación, estrés y ansiedad, un ámbito de investigación con creciente relevancia por su potencial impacto en la salud pública.

El proyecto también favorecerá la formación de personal investigador especializado y el fortalecimiento de las actividades de transferencia de conocimiento hacia el tejido productivo.