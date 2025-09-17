EHU ha renunciado a participar en proyectos de investigación que ascienden a 247 millones por su vinculación a Israel

Propondrá incluir una cláusula de respeto a los derechos humanos y de no relación con la industria armamentística en los próximos convenios

El rector de la Universidad del País Vasco (EHU), Joxerramon Bengoetxea, ha reiterado este miércoles que "la cuestión del genocidio del pueblo palestino es prioridad en nuestra universidad" y ha dado a conocer que la EHU ha renunciado, en los últimos meses, a proyectos de investigación que suman 247 millones de euros, en áreas como biomedicina o ciencias computacionales, por su vinculación al estado de Israel.

En rueda de prensa en Bilbao, Bengoetxea ha explicado que la decisión de no participar en estos proyectos por la implicación de entidades israelíes; en algunos, "por decisión de los grupos de investigación de la propia universidad y en otros por decisión del equipo rectoral", ha sido adoptada en cumplimientos del compromiso adquirido por el Consejo de Gobierno de la EHU del 24 de abril de 2024 de "no mantener y romper relaciones con universidades e instituciones israelíes que no condenen expresamente los crímenes contra la humanidad que se están cometiendo en Palestina".

El rector, que ha estado acompañado por la vicerrectora del Campus de Bizkaia y de Comunicación, Estitxu Garai, y el vicerrector de Estudiantes y Compromiso Social, Asier Blas, ha afirmado que, desde noviembre de 2023, en la Universidad del País Vasco no se han firmado nuevos proyectos de investigación en los que participa Israel.

En el caso de los proyectos a los que ha renunciado a participar en los últimos meses, ha precisado que los 247 millones se refieren a la financiación en la que hubiera participado la EHU a través de un consorcio, y no "a la parte a la que ha podido renunciar explícitamente nuestra universidad".

Según ha recordado el rector, el acuerdo de abril de 2024 recogía también la creación de un grupo de trabajo para revisar los acuerdos de colaboración que la universidad pudiera tener en distintos consorcios en los que también participasen entidades científicas de Israel, previas a la entrada del actual equipo rectoral. Sobre esta cuestión, Bengoetxea ha explicado que se ha propuesto la creación de una comisión con participación del movimiento universitario a favor de Palestina.

El rector ha indicado que se ha trasladado la propuesta al grupo EHU Palestina y se está a la espera de una respuesta. "Creemos que su participación es necesaria en ese grupo de trabajo y esperamos su confirmación", ha dicho, para advertir que la dimensión de la EHU requiere de "un trabajo específico en este sentido".

En su comparecencia, Bengoetxea ha instado a la Comisión Europea y al Gobierno de España a que excluyan las universidades, centros de investigación e instituciones israelíes de los fondos destinados a la colaboración en investigación, académica y cultural.

En ese sentido, ha denunciado la participación del Gobierno de Israel en los proyectos de investigación europeos, y censurado que los investigadores y grupos de investigación israelíes reciben fondos de iniciativas como Horizon Europe "en las mismas condiciones que los investigadores europeos, aprovechando el acuerdo de asociación entre Europa y el Gobierno de Israel".

En este sentido, ha pedido al Gobierno de España que actúe también en esta materia, siguiendo la iniciativa que ha mostrado en los últimos días. "Blindar el trabajo de la comunidad investigadora y su participación en los proyectos, requiere inevitablemente la intervención de las entidades e instituciones que los financian", ha subrayado.

Asimismo, el rector ha adelantado que en la próxima reunión del Consejo de Gobierno propondrá que en los convenios que en adelante se firmen con las empresas incluyan una cláusula de respeto a los derechos humanos y de no relación con la industria armamentística. También se revisarán los acuerdos de colaboración existentes con empresas vascas.

NUEVA AULA CAF

En ese sentido, sobre la decisión adoptada "antes del verano" de no impulsar una nueva Aula CAF en la EHU ha subrayado la "importancia estratégica que ha tenido siempre CAF para nuestra universidad en proyectos de investigación, transferencia, formación y enseñanza, especialmente la dual y las prácticas en empresas" y que siempre ha sido un "parthener estratégico".

No obstante, Bengoetxea ha explicado que cuando se presentó la propuesta de crear una nueva Aula CAF en la universidad, decidieron "no impulsar esta iniciativa, conocedores como somos de la importancia que tiene CAF, pero considerando que no sería apropiado".

Por otra parte, ha explicado que la EHU están en contacto con los grupos Universitaires avec Gaza y univ-Gaza de varias universidades del estado francés para facilitar la llegada de investigadores palestinos a la EHU. Y en esa misma línea, el vicerrectorado de Estudiantes y Compromiso Social va a aprobar la resolución de una beca dirigida exclusivamente a los y las investigadoras procedentes de Palestina con ayudas para el alojamiento y manutención.

El objetivo es reconocer la situación de emergencia y vulnerabilidad extrema, reconocida por diversos órganos de la Organización de Nacionales Unidas, del personal investigador de Palestina.

Tras explicar que desde la EHU han iniciado un proceso para implicar al Grupo G-9 de Universidades en la petición a las instituciones europeas para que se excluya a Israel de los proyectos de investigación, el rector ha confiado en que "todas las universidades que tienen esta dimensión del compromiso social y, mucho más las universidades públicas, pero no solo, se comprometerán socialmente para llevar adelante todas las condenas de los derechos humanos que se produzcan".

Asimismo, espera que "muestren la solidaridad hacia aquellas universidades, no ya cuyos investigadores vean su libertad amenazada, sino cuya propia existencia física se está viendo amenazada, atacada directamente". "Si defendemos la libertad, con muchísima más razón defendemos el derecho más básico, que es el derecho a la vida", ha remarcado.

OTRAS INICIATIVAS

El rector de la EHU ha apuntado que la universidad está trabajando en otras iniciativas con el objetivo de seguir denunciando el genocidio que Israel está cometiendo contra el pueblo Palestino. Entre otras ha mencionado el congreso que está organizado EHUgune, además de afirmar que la EHU hará todo lo que está en su mano para trabajar por la reconstrucción del sistema universitario palestino.

"Desde que entramos en el rectorado hemos estado implicados en la reivindicación de la libertad, lo hemos hecho respecto a los cientñificos e investigadores que se sienten perseguidos en otras partes del mundo y con muchísima más razón lo hacemos en este caso con toda la comunidad científica y académica que está siendo aplastada en Palestina", ha afirmado.

Por último, Bengoetxea ha mostrado su solidaridad con la flotilla Global Sumud en favor de Palestina y ha asegurado que están de acuerdo con todas las movilizaciones que se hagan en favor del pueblo palestino, "siempre que los métodos que se utilicen para mostrar ese apoyo sean respetuosos y democráticos".