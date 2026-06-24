Eider Saez, Korrontzi, XSakara, Artean y Afrika Bibang ofrecerán conciertos gratuitos el 12 de julio en Bilbao

Cartel de Euskaraz! - AYTO. BILBAO

BILBAO 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

BBK Live ha presentado Euskaraz!, una nueva propuesta que el próximo 12 de julio convertirá el centro de Bilbao en un recorrido de acceso libre en torno al euskera, la música en directo y la creación local, con seis conciertos distribuidos en distintos espacios de la ciudad de bandas como Eider Saez, Korrontzi, XSakara, Artean o Afrika Bibang.

Según han informado los organizadores, Euskaraz! nace con el objetivo de impulsar el euskera como vehículo de transmisión artística y celebración colectiva. La tarde del domingo 12 de julio, entre las 16.45 y las 21.00 horas, las Torres Isozaki, el Kiosko del Arenal y Jardines de Albia acogerán una programación que reunirá algunas de las voces más destacadas de la escena euskaldun.

La programación arrancará a las 16.45 horas en las Torres Isozaki de la mano de Korrontzi, referente imprescindible de la música tradicional vasca contemporánea con gran protagonismo de los dantzaris sobre el escenario, para continuar a las 18.30 horas con Bengo, uno de los nombres imprescindibles del nuevo pop euskadun, en el mismo lugar.

A las 17.45 horas la música también empezará a sonar en el escenario de Jardines Albia con la propuesta más gamberra de la programación, XSakara, y los himnos de toda una generación, para dar paso a Eider Saez, una de las voces del momento con su mezcla de pop, rock, sensibilidad y complicidad colectiva a las 19.15 horas.

El Kiosko del Arenal acogerá la propuesta de Afrika Bibang a las 18.30 horas, artista multidisciplinar que fusiona soul, funk y sonidos afro desde una mirada personal y comprometida, y el broche de oro de esta tarde de domingo lo pondrá a las 20.00 horas Artean, una de las bandas emergentes llamadas a marcar el futuro de la escena local.