Ejecutado el desahucio de una mujer de su vivienda de Bilbao alquilada por Alokabide

Concentración en Atxuri para evitar el dasahucio de una mujer - EUROPA PRESS

BILBAO, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una vecina del barrio bilbaíno de Atxuri ha sido desalojada este martes de su vivienda, alquilada por la Agencia pública de alquiler social en Euskadi, Alokabide. El desalojo se ha producido cerca de las 9.30 horas, mientras decenas de personas, alrededor de un centenar, se concentraban ante el inmueble.

Agentes de la Ertzaintza han acordonado la zona para impedir el acceso al edificio de los maniestantes, que se han situado tras una pancarta en la que podía leerse, en euskera y castellano, "Alokabide desahucia a Esther". Finalmente, se ha procedido a ejecutar el desahucio dictado por orden judicial.

La portavoz del sindicato de vivienda AZET Celia Vicente, presente en la concentración, ha afirmado a Europa Press que la protesta es "una denuncia pública" del desahucio de una de las vecinas del barrio bilbaíno, que "lleva 10 años viviendo en su casa, que le alquila Alokabide y a la que pretenden dejar en la calle sin ningún tipo de alternativa habitacional".

La portavoz del colectivo Celia Alegria ha señalado a "los ejecutores directos" del desahucio, "el Gobierno Vasco, el PNV y el PSE-EE". "Estas dos semanas hemos visto en todos los medios estatales llenándose de discursos electoralistas en defensa de la vivienda cuando, a efectos prácticos, son los que pretenden ejecutar este desahucio y que no quieren darle ningún tipo de alternativa habitacional", ha manifestado.

Alegria ha reivindicado que la vivienda sea "un derecho garantizado", que se construyan alquileres sociales "en base a las necesidades de la clase trabajadora, no conalquileres abusivos".

PROPAGANDA ELECTORALISTA

Preguntada por si los decretos de vivienda que este martes aprobará el Consejo de Gobierno prodrían haber evitado el desahucio de Atxuri, de haber estado en vigor antes, ha asegurado que "esos decretos son propaganda electoralista". "Si las propias personas que lo pretenden llevar a cabo están ejecutando un desahucio hoy, no sé por qué tendría que haber una diferencia en días posteriores", ha dicho.

Según ha defendido, el sindicato está a favor de "cualquier mejora que haya para la clase trabajadora" pero rechaza "que el objetivo sean cambios reformistas y migajas electoralistas". "Nos gustaría hoy es reivindicar que el Gobierno Vasco el que tiene la responsabilidad directa de que se ejecute este desahucio" y ha pedido que "utilice su poder para paralizarlo".

La portavoz de los concentrados ha reclamado "la paralización de todos los desahucios, independientemente de las condiciones de las personas". En concreto, se han referido a la mujer desahuciada en el barrio de Atxuri, "en un momento no puede hacerse cargo del alquiler, que le han impuesto de manera abusiva", y ha exigido que "no tenga riesgo de quedarse en la calle sin ningún tipo de alternativa".