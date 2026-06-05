Ekoetxea Urdaibai inaugura una exposición permanente para comprender las causas y consecuencias del cambio climático

Imagen de la inauguración de una nueva exposición permanente en Ekoetxea Urdaibai. - IREKIA

BILBAO, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ekoetxea Urdaibai ha inaugurado su nueva exposición permanente para comprender las causas y consecuencias del cambio climático en Bizkaia, una muestra titulada "Cambio climático: aquí y ahora", que cuenta con la esfera NOAA más grande de Europa en la que se pueden ver los efectos del clima en el planeta Tierra como si se estuviera en el espacio.

La exposición transforma el conocimiento científico en una "experiencia inmersiva" que conecta planeta, territorio y acción, según han destacado en el marco de la apertura de esta nueva muestra, que coincide con el Día Mundial del Medio Ambiente 2026, que pone el foco en el clima.

El viceconsejero de Medio Ambiente, Josu Bilbao, ha inaugurado este viernes la exposición permanente de Ekoetxea Urdaibai que ha sido "totalmente renovada".

Josu Bilbao ha recorrido la muestra, acompañado del director de Patrimonio Natural y Adaptación al Cambio Climático del Gobierno Vasco, Adolfo Uriarte, y de Alexander Boto, director general de Ihobe, entidad que gestiona la red Ekoetxea.

Durante el recorrido, el viceconsejero ha indicado que la nueva exposición "es una llamada a actuar aquí y ahora" y ha subrayado que este espacio "traduce ciencia en decisiones" y que "aquí se pasa de entender a actuar".

La muestra se abrirá al público durante la tarde de este viernes 5 de junio y tiene como objetivo, han destacado, transformar el conocimiento científico en experiencia, conectando biodiversidad, territorio y acción, y situando a la ciudadanía ante uno de los mayores retos ambientales y sociales de nuestro tiempo.

EMERGENCIA CLIMÁTICA

Han indicado igualmente que la producción de "Cambio climático: aquí y ahora" se enmarca en el contexto de la emergencia climática y tiene como objetivo ofrecer al público una comprensión "rigurosa y accesible" del cambio climático.

De este modo, de una forma "cercana y didáctica", se abordan sus causas, su evolución y sus efectos, tanto a escala global como en el entorno más cercano, y se presentan las principales herramientas de adaptación y mitigación disponibles para la sociedad.

El recorrido expositivo se organiza en ocho bloques temáticos y comienza con una introducción audiovisual que plantea las primeras preguntas sobre el cambio climático y continúa con espacios dedicados a la biodiversidad y a los ecosistemas, subrayando la relación entre naturaleza y bienestar humano.

A partir de ahí, la exposición recorre la historia climática del planeta y diferencia los cambios naturales del clima de la singularidad del cambio climático actual, caracterizado por su origen humano y su rápida aceleración.

Uno de los núcleos "más impactantes" del recorrido es el bloque titulado "Visión planetaria del clima. Planeta Klima 360", en la que las personas visitantes podrán ver proyectados en tres dimensiones los efectos del clima en el planeta Tierra sobre una enorme esfera denominada "NOAA Science On a Sphere".

Esta esfera de 2,5 metros de diámetro es en la actualidad la más grande que existe en Europa y está diseñada por la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), la agencia científica del Gobierno de Estados Unidos dedicada al estudio y seguimiento de los océanos, la atmósfera y el clima del planeta.

Mediante técnicas de proyección en 360º, la esfera NOAA muestra procesos globales como la evolución de la temperatura media, el deshielo de los polos, las corrientes oceánicas o la concentración de gases de efecto invernadero, ofreciendo una lectura clara y didáctica del clima como sistema interconectado.

EL CAMBIO CLIMÁTICO EN EUSKADI

En un entorno más cercano, la exposición aborda cómo el cambio climático ya está afectando a Euskadi, con alteraciones en la temperatura, las precipitaciones y los ecosistemas, y cómo estos cambios inciden en bosques, costa, sistemas húmedos y también en pueblos y ciudades.

De este modo, la muestra conecta los grandes procesos globales con un territorio concreto y reconocible, "reforzando la idea de que el cambio climático no es un problema lejano, sino una realidad presente".

Euskadi emitió en 2024 un total de 15,8 millones de toneladas de CO2 equivalente, lo que supone una reducción del 1% respecto al año anterior y del 38% respecto a 2005 y el objetivo es alcanzar una reducción de hasta el 45% para el año 2030, han indicado.

La parte final del recorrido está dedicada a la acción climática y a través de módulos interactivos, la exposición plantea a las personas visitantes qué se puede hacer frente al cambio climático desde diferentes ámbitos.

En este sentido, se presentan ejemplos de mitigación y adaptación, se muestran productos ecodiseñados desarrollados en Euskadi y se invita al público a tomar decisiones y dialogar colectivamente sobre futuros posibles.

La experiencia se completa con un espacio lúdico inmersivo en el que las decisiones del grupo modifican distintos escenarios localizados en Euskadi, haciendo visible la relación directa entre causas y efectos del cambio climático.

La exposición se ubica en Ekoetxea Urdaibai, en el corazón de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, un enclave de alto valor ecológico y un territorio especialmente sensible al cambio climático.

Integrada en la Red de Centros Ambientales del Gobierno Vasco, Ekoetxea Urdaibai refuerza con esta muestra su papel como "espacio de referencia para la divulgación ambiental y la implicación ciudadana".

Desde Urdaibai, han destacado, la exposición invita a mirar el planeta en su conjunto sin perder de vista el territorio más cercano y el papel que cada persona puede desempeñar en la transición climática.

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

El Día Mundial del Medio Ambiente se celebra cada año el 5 de junio y es una de las principales iniciativas internacionales de sensibilización ambiental, impulsada por Naciones Unidas, con el objetivo de movilizar a gobiernos, empresas y ciudadanía frente a los grandes retos ecológicos del planeta.

En 2026, la conmemoración se articula bajo el lema "Por el Clima Ya", un llamamiento urgente a acelerar la acción climática y a adoptar decisiones colectivas que permitan reducir los impactos del cambio climático y avanzar hacia un futuro más justo, saludable y sostenible.

La Red Ekoetxea Ekoetxea Urdaibai es un centro ambiental que forma parte de la red Ekoetxea que gestiona el Gobierno Vasco. Esta red está conformada por los centros Ekoetxea de Urdaibai y Meatzaldea, en Bizkaia; Txingudi y Azpeitia, en Gipuzkoa, y Añana-Sobrón en Álava. Durante el año 2025, 132.500 personas visitaron los centros de la red Ekoetxea, de las cuales 55.300 lo hicieron en Ekoetxea Urdaibai.