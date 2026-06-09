Ekologistak Martxan denuncia vuelos de parapente junto a zonas reproducción del alimoche en Gorbeia y Entzia

Ekologistak Martxan denuncia vuelos de parapente junto a zonas reproducción del alimoche - EKOLOGISTAK MARTXAN

BILBAO 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ekologistak Martxan ha denunciado vuelos de parapente junto a zonas de reproducción de alimoche en el Parque Natural de Gorbeia y en la ZEC de Entzia y ha reclamado medidas para evitar "actividades incompatibles con la reproducción de aves rupícolas amenazadas".

La organización ecologista ha alertado de que un ornitólogo observó el pasado día 3 de la presencia de un parapente "a escasos 15 metros del nido habitual" de una pareja de alimoche en el Parque Natural de Gorbeia. Según este especialista, "la pareja no ha llegado a realizar la puesta esta temporada y considera que las molestias derivadas de este tipo de actividades recreativas podrían haber contribuido al fracaso reproductor".

Ekologistak Martxan ve estos hechos "extremadamente graves", ya que, de confirmarse su relación con la ausencia de reproducción, se estaría ante "una perturbación de una de las aves carroñeras más amenazadas de Euskadi en un momento crítico de su ciclo biológico".

La organización ecologista ha advertido de que estos hechos "no constituyen un caso aislado" porque hace unas semanas colaboradores de Ekologistak Martxan observaron hasta cuatro parapentes sobrevolando la Zona Especial de Conservación (ZEC) de Entzia, en "un área con presencia de cortados rocosos donde también nidifican alimoches y otras aves rupícolas de elevado interés para la conservación".

Ekologistak Martxan ha destacado que el alimoche es "una especie especialmente sensible a las molestias humanas durante la reproducción" y, por ello, "la aproximación de personas, aeronaves o actividades deportivas a los cortados donde nidifica puede provocar situaciones de estrés, abandono temporal del territorio e incluso el fracaso de la reproducción".

Según ha indicado, la práctica del parapente y otras actividades aéreas recreativas "puede ser compatible con la conservación de la biodiversidad siempre que se desarrolle fuera de las áreas sensibles y respetando las limitaciones necesarias para proteger a la fauna", pero "el sobrevuelo próximo a zonas de nidificación supone un riesgo que no puede ser ignorado por las administraciones responsables de la gestión de los espacios naturales protegidos".

Ekologistak Martxan ha solicitado a las diputaciones forales que "investiguen lo sucedido y determinen si las molestias ocasionadas por los vuelos de parapente han contribuido al fracaso reproductor de esta pareja de alimoche".

Asimismo, ha reclamado una revisión de la regulación de estas actividades en las áreas más sensibles para la fauna, el establecimiento de zonas de exclusión temporal durante la época de reproducción y una mayor vigilancia para garantizar el cumplimiento efectivo de las medidas de conservación.

"La protección efectiva de las especies amenazadas exige algo más que declaraciones sobre el papel. Los espacios protegidos deben gestionarse de forma que las actividades recreativas no comprometan la supervivencia de las especies que justifican precisamente su declaración como espacios de alto valor ecológico", han insistido desde Ekologistak Martxan.

OBLIGACIÓN LEGAL

La organización considera "especialmente grave" que este tipo de situaciones se produzcan sobre una especie catalogada como Vulnerable y cuya conservación constituye "una obligación legal para las administraciones públicas".

En este sentido, ha recordado que "la normativa europea, estatal y vasca exige adoptar medidas específicas para garantizar la reproducción y supervivencia del alimoche y evitar cualquier perturbación significativa durante la época de cría". Además, ha añadido, "el propio Gobierno Vasco identifica expresamente las molestias en las áreas de reproducción como uno de los principales factores de amenaza para la especie, junto con el uso ilegal de venenos, la pérdida de recursos alimenticios o la mortalidad causada por infraestructuras".

Por ello, ha subrayado que la presencia de parapentes "a escasa distancia de territorios de nidificación" en Gorbeia y Entzia "no puede considerarse un hecho aislado o anecdótico, sino una situación incompatible con los objetivos de conservación que deben regir la gestión de las especies amenazadas y de los espacios integrados en la Red Natura 2000".

"Si las propias administraciones reconocen que las molestias en las áreas de cría constituyen una amenaza para el alimoche, resulta injustificable que sigan produciéndose este tipo de situaciones en espacios protegidos sin que existan medidas eficaces de prevención, vigilancia y control que garanticen la tranquilidad de sus territorios reproductores durante los meses más sensibles de su ciclo biológico", ha denunciado.