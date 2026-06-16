ELA se concentrará en los centros de trabajo de Osakidetza el 25 de junio y aboga por una huelga indefinida en otoño

Representantes de ELA anuncian movilizaciones en Osakidetza - EUROPA PRESS

BILBAO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

ELA se concentrará este 25 de junio en todos los centros de trabajo de Osakidetza y ha anunciado que buscará "tejer alianzas" con otros sindicatos para "forzar una negociación real" de cara a "solucionar los problemas estructurales de todos los colectivos y categorías" del sector sanitario con una huelga indefinida en otoño.

Para informar de esta nueva dinámica de movilizaciones, han comparecido en la sede del sindicato en Bilbao las responsables de Osakidetza Esther Saavedra (Bizkaia) e Idoia Elustondo (Gipuzkoa), quienes han recordado que las condiciones de trabajo en el Servicio Vasco de Salud "llevan 17 años sin renovarse" y que, "pese al nuevo talante anunciado al inicio de la legislatura", en la mesa sectorial de Salud "no se han producido avances reales".

Ambas representantes sindicales han puesto el foco en la oferta de 70 millones en mejoras retributivas a los facultativos que el Departamento vasco de Salud ha hecho al Sindicato Médico porque, a su juicio, "pone de manifiesto que la mejora de las condiciones de trabajo es una cuestión de voluntad política".

Para ELA, con esta propuesta para reducir el impacto de las huelgas médicas por un estatuto marco propio Osakidetza, evidencia que su estrategia es "alcanzar un acuerdo de condiciones ofreciendo mejoras limitadas a determinados colectivos, con el apoyo de los sindicatos corporativos, y dejando a un lado las necesidades del resto de trabajadores y trabajadoras".

SILENCIO DEL SINDICATO MÉDICO

Para el sindicato, con esa oferta realizada "ahora", Osakidetza "quiere comprar con dinero los elementos más corporativos del Sindicato Médico, a costa de la salud de la mayoría de los facultativos y facultativas", ha subrayado Saavedra.

Tras reconocer que es "evidente que el colectivo médico también sufre de precariedad y que sus movilizaciones de los últimos meses evidencian que hay un enfado muy importante dentro del colectivo de facultativos, Saavedra ha precisado que, por su parte, tienen igual de claro que "la mejora de las condiciones laborales de ese colectivo no se puede hacer a costa de la salud de los profesionales".

Saavedra ha aclarado que si se trata de mejores retribuciones, "habrá que retribuir mejor el trabajo ordinario y no mejorar solo las horas extras y el trabajo que se hace a costa de hacer un montón de horas extraordinarias a costa de la salud de los profesionales" por lo que, en su opinión, "se hierra el tiro, sobre todo, viendo a dónde se quiere dirigir esa cantidad".

En todo caso, a ELA le "llama la atención que el Sindicato Médico no haya denunciado la decisión de derivar las cirugías atrasadas a la sanidad privada, medida que vulnera el derecho de huelga", ha subrayado, para añadir que, con esta decisión, "se va a permitir que una minoría de médicos ganen dinero a costa de la huelga", por lo que abogan por "abrir un proceso para la eliminación total de las guardias".

Tras criticar "el silencio" del sindicato médico en la Mesa Sectorial en torno a la huelga o las reivindicaciones de otros colectivos, desde ELA han incidido en que "son todas las categorías de Osakidetza las que soportan condiciones de trabajo precarias", por lo que "la solución no puede limitarse a mejorar la situación de unos pocos colectivos".

Por otro lado, Saavedra ha asegurado que el Departamento lo que pretende es "dar una imagen de buena gestión, mientras en los conflictos que tiene abiertos mira hacia otro lado, intentando culpar a Madrid y a la ministra de todos sus problemas", con lo que, ha subrayado, "deja en manos de Madrid la resolución de problemas que son de su competencia".

Según ELA, los 70 millones ofrecidos desde el Departamento son "a cambio de aumentar las guardias", lo que demuestra, han denunciado, que "la mejora de las condiciones laborales de todos los trabajadores y trabajadoras de Osakidetza es solo una cuestión de voluntad política".

A su vez, consideran "inadmisible" que esa oferta se haga fuera de la Mesa Sectorial y que, en esta, no haya contenidos reales, lo que desde la perspectiva de este sindicato, "demuestra que el único idioma que entiende el Gobierno Vasco es la movilización y la huelga".