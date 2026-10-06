ELA convocará una huelga general por la vivienda que intenta acordar con "otros agentes sociales y sindicales"

Archivo - El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza - IÑAKI BERASALUCE-EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

ELA, sindicato mayoritario vasco, convocará una huelga general por la vivienda que intenta acordar con "otros agentes sociales y sindicales", según ha anunciado en un comunicado.

La central sindical ha asegurado que "abordará la cuestión de la vivienda" con la convocatoria de una huelga general. Además, ha señalado que "priorizará enfrentar el problema desde Hego Euskal Herria (País Vasco y Navarra)".

Por esta causa, ha señalado, "sigue trabajando con los sindicatos de vivienda y demás agentes sociales y sindicales para aumentar la presión sobre todas las instituciones políticas, especialmente en la Comunidad Autónom Vasca y Navarra", en las que los Gobiernos "tienen amplias competencias en esta materia".

Por último, el sindicato que lidera Mitxel Lanuntza ha manifestado que, en los próximos días, dará a conocer "las concreciones de esta huelga general".