ELA exige al Gobierno Vasco que haga las aportaciones completas a Itzarri EPSV

BILBAO, 4 May. (EUROPA PRESS) -

ELA ha denunciado que el Gobierno Vasco se niega a realizar la totalidad de las aportaciones a Itzarri, EPSV de empleo de los trabajadores del Ejecutivo autonómico y sus organismos autónomos (Osakidetza, Educación, Ertzaintza, EITB, etc.), "a pesar de que no existe prohibición legal alguna para ello", por lo que ha exigido, una vez más, que haga las aportaciones completas a la EPSV.

En un comunicado, el sindicato ha señalado que en la asamblea anual de Itzarri celebrada este miércoles, el Gobierno Vasco "sigue con el recorte y mantiene su posición de no reanudar las aportaciones completas, y muestra su nula disposición a devolver a los trabajadores aquello que les correspondía por Convenio Colectivo o acuerdo regulador desde el año 2013".

ELA ha manifestado en la asamblea que el Gobierno Vasco sigue incumpliendo sus obligaciones derivadas de la negociación colectiva de realizar una aportación anual a Itzarri del 3% de la masa salarial, y muestra su "desprecio" a los derechos de su plantilla.

El sindicato considera que el Gobierno Vasco no puede disponer del dinero de los trabajadores públicos para "aumentar su superávit". "Reconocer que se puede aportar y no realizar la aportación completa supone, además de vulnerar las obligaciones derivadas de la Negociación Colectiva, disponer de unos recursos económicos que no le corresponden", ha denunciado.

Por ello, ha exigido una vez más al Gobierno Vasco que haga las aportaciones completas y restituya las cantidades pendientes desde el año 2013.