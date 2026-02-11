ELA, LAB y CCOO denuncian el "empeoramiento" de las condiciones laborales del centro de menores de Ibaiondo en Zumarraga

Archivo - Sede del Gobierno Vasco en Lakua - IREKIA - Archivo

SAN SEBASTIÁN 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Comité de empresa del centro de menores de Ibaiondo de Zumarraga (Gipuzkoa), compuesto por representantes de los sindicatos ELA, LAB y CCOO, ha denunciado que el Gobierno Vasco "pretende empeorar las condiciones laborales" en este recurso.

Representantes del Comité se han concentrado este miércoles ante la sede del Ejecutivo vasco, en Lakua, donde han denunciado que el informe de riesgos psicosociales de este centro, elaborado a finales de 2021, "identificó factores críticos con riesgo elevado o muy elevado, que provocan constantes situaciones de estrés, cargas de trabajo excesivas y desgaste psicológico-emocional".

Además, han señalado que "la falta de soluciones por parte del Gobierno Vasco está generando un aumento significativo en el número de bajas laborales de origen psicológico, haciendo cada vez más insostenible la situación de las trabajadoras del Centro".

Los sindicatos han denunciado que "tras tres años desde que el Comité acudió al Parlamento vasco en busca de apoyo ante el envejecimiento de la plantilla y el deterioro de las condiciones", el Departamento vasco de Justicia "ha ignorado" sus propuestas.