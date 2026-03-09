ELA, LAB, CCOO y UGT en Lanbide denuncian "falta de negociación real" para la nueva Relación de Puestos de Trabajo

Archivo - Oficina de Lanbide - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones sindicales con representación en Lanbide (LAB, ELA, CCOO y UGT) han denunciado públicamente la ausencia de una negociación "real" en el proceso de elaboración de la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

En un comunicado, han señalado que el proceso impulsado por la dirección de Lanbide está marcado "por la precipitación, la improvisación y la imposición de plazos", sin que exista un diagnóstico "serio y compartido" sobre las "necesidades reales" del organismo ni un debate profundo sobre un instrumento que afectará a cerca de 1.200 trabajadores.

Las centrales sindicales han manifestado que, a lo largo de las reuniones mantenidas hasta ahora, los sindicatos han constatado "cambios constantes" en la documentación, propuestas "incompletas" y "falta de planificación", especialmente en cuestiones clave como el posible cambio de naturaleza jurídica de numerosos puestos de trabajo, para el que "no se han presentado garantías claras ni un marco definido que permita valorar sus consecuencias".

Asimismo, han indicado que la preocupación sindical también aumenta ante el horizonte de 2027, cuando está prevista la integración en Lanbide del personal funcionario transferido del SEPE, "un proceso para el que no existe en estos momentos ninguna planificación conocida".

Los sindicatos han añadido que el debate se está limitando a "cuestiones parciales", sin abordar aspectos fundamentales como el dimensionamiento de la red o una propuesta global que "permita analizar de forma integral el modelo organizativo".

Ante esta situación, LAB, ELA, CCOO y UGT han reiterado que la RPT de Lanbide "no puede construirse desde la imposición, la prisa y la improvisación", sino que un instrumento de esta importancia "debe basarse en una negociación real, transparente y con garantías".

Tras recordar que el próximo 10 de marzo está convocada una nueva reunión de negociación, han avanzado que acudirán a ese encuentro con la misma posición que defienden desde el inicio del proceso, que es la de no apoyar "ninguna propuesta que suponga discriminación o perjuicio para la plantilla".

Los cuatro sindicatos han hecho un llamamiento a los trabajadores de Lanbide para que permanezcan atentos a la evolución del proceso y participen en las iniciativas que se puedan impulsar "en defensa de unas condiciones laborales dignas y de un servicio público de empleo de calidad".