ELA y LAB confían en que Confebask sea "condenada a sentarse a negociar" el SMI y llaman a sumarse a la huelga de marzo

Pello Igeregi (ELA) y Oihana Lopetegi (LAB) - EUROPA PRESS

BILBAO, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos ELA y LAB han confiado en que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) "condene a Confebask a sentarse a negociar" un salario mínimo interprofesional para Euskadi, si bien han afirmado que "lo que determinará realmente la posibilidad de conseguir un SMI propio" es la movilización. Por ello, han llamado a participar en la huelga general convocada para el próximo 17 de marzo.

La sala de lo Social del TSJPV acoge este martes el juicio por la demanda interpuesta por ELA y LAB contra la patronal vasca Confebask en la que le exigen que negocie en Euskadi un Salario Mínimo Interprofesional.

En declaraciones previas a los medios, el responsable de Negociación Colectiva de ELA, Pello Igeregi, y la secretaria de Acción Sindical de LAB, Oihana Lopetegi, han criticado la actitud de Confebask, que, según ha recordado la representante de LAB, "se ha negado tres veces a constituir la mesa" para llevar a cabo esta negociación, lo que evidencia que "no está respondiendo a sus responsabilidades como patronal más representativa de la comunidad autónoma".

Igeregi ha advertido de que Confebask es "una patronal muy autoritaria" que "se niega sistemáticamente a mejorar las condiciones de trabajo de miseria que se negocian en Madrid" y que, además, "está recibiendo el apoyo público".

En este sentido, ha lamentado que el Gobierno Vasco "se ha negado a negociar" la implantación del salario mínimo interprofesional y se "han tirado a la basura 140.000 firmas de trabajadores y de trabajadoras" que habían apoyado la Iniciativa Legislativa (ILP) impulsada para modificar la legislación y facultar a las comunidades autónomas a establecer un SMI en su territorio.

"El día de hoy simboliza muy bien las razones por las que tenemos que convocar una huelga general. Tenemos una patronal que se niega a negociar y la respuesta contundente que tenemos que dar es la movilización mediante la huelga general", ha defendido el representante de ELA.

Según ha explicado, los sindicatos van a denunciar ante el TSJPV que la actitud de Confebask, además de "una sinvergonzonería", es "ilegal". De este modo, ha advertido de que, después de la última reforma laboral, está "clarísimo que los acuerdos interprofesionales negociados aquí tienen prioridad", lo que supone que patronales y sindicatos "tienen obligación de negociar".

Por ello, han advertido, si Confebask "no quiere dimitir de su condición de patronal mayoritaria, tiene la obligación de negociar ese tipo de acuerdos".

Los sindicatos esperan que "se condene a Confebask a negociar el acuerdo interprofesional" y en "unas pocas semanas" ya se tenga sentencia y, "una vez ganada", la patronal vasca "se siente". No obstante, Igeregi ha reconocido que "esto no va a obligar a Confebask a llegar a un acuerdo" con los sindicatos, sino "simplemente le va a obligar a sentarse a negociar".

Por ello, ha insistido en que "la convocatoria de la huelga general tiene que ser el instrumento principal para conseguir un instrumento que traiga la cohesión social a Euskal Herria" como es el SMI propio.

"Nosotros no solo queremos negociar, queremos conseguir un acuerdo Y esta patronal ha dejado claro que no quiere negociar pero no quiere un acuerdo. Por lo tanto, la huelga general sí o sí va a ser un instrumento que lleve a Conferbask a negociar", ha insistido.

SEGUIR PRECARIZANDO

En la misma línea, la secretaria de Acción Sindical de LAB ha lamentado que Confebask "no quiere negociar" y está haciendo "uso de del marco estatal para seguir precarizando" las condiciones laborales de los trabajadores vascos.

Lopetegi ha criticado que "esta forma de actuar de Confebask no es algo nuevo", sino que "lo ha hecho en el convenio de las trabajadoras del Hogar, como en el convenio de Químicas, como en otros convenios también, y eso demuestra la falta de voluntad y de responsabilidad que tiene".

En este marco, ha asegurado que LAB va a seguir trabajando "todas las vías" en su mano para poder lograr un salario mínimo propio, aunque tanto la patronal como los partidos que sustentan el Gobierno Vasco "hayan intentado bloquear las dos vías" que se habían impulsado, porque los trabajadores vascos "necesitan" este SMI para "hacer frente a la pobreza, a la precariedad, a las brechas salariales", así como "para una redistribución mejor de la riqueza".

En consecuencia, ha dicho, "vamos a jugar la partida hoy en los tribunales, pero lo que tenemos claro es que lo que determinará realmente la posibilidad de poder conseguir un salario mínimo propio será la activación que consigamos en los centros de trabajo y en las calles".

Por ello, ha realizado un llamamiento a toda la clase trabajadora para que participe en la huelga general convocada para el 17 de marzo que ELA y LAB han convocado, junto a Steilas, Hiru y Etxalde, en Euskadi y Navarra.