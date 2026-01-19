ELA llama a 120.000 docentes de centros concertados a secundar este martes una huelga para que se cumplan los acuerdos

Representante de ELA Enseñanza en el registro de la huelga del 20 de enero en los centros de iniciativa social de Euskadi. - EUROPA PRESS

ELA ha convocado a los 120.000 docentes de centros de iniciativa social de Euskadi a una huelga este 20 de enero, para denunciar que las patronales siguen sin cumplir el acuerdo que alcanzaron en 2024. Por su parte, CCOO, Steilas, LAB y UGT no secundan esta huelga pero sí han convocado también movilizaciones coincidiendo con la celebración del juicio en el TSJPV por la demanda sindical para la reducción de una hora lectiva

Esta convocatoria de huelga y movilizaciones coincidirá con la celebración en el TSJPV de la vista por la demanda interpuesta ante los tribunales, mientras ELA llevará a cabo una jornada de huelga en los centros de iniciativa social de la CAV.

Ese mismo día se celebrará el juicio por la demanda de los sindicatos para que se cumpla con la reducción de la hora lectiva firmada en el acuerdo de 2024.

ELA, sindicato mayoritario, ha decidido recurrir en solitario a esta huelga ante la falta de cumplimiento, según ha denunciado, del acuerdo de fin de huelga que se firmó en febrero de 2024.

Dentro de esta jornada de huelga, ELA ha convocado una concentración a las 8.15 horas en el colegio Salesianos del barrio bilbaíno de Deusto y, posteriormente, a las 10.30 horas comenzará una manifestación desde el colegio Escolapios hasta el TSJPV, donde se celebra el juicio previsto y tiene previsto realizar declaraciones la responsable de Educación del sindicato, Miren Zubizarreta.

Por su parte, CCOO, Steilas, LAB y UGT, que han optado por no convocar huelga, también realizarán movilizaciones este 20 de enero y delegados de estos sindicatos se concentrarán en el Palacio de Justicia de Bilbao para "dejar clara" a la patronal "su voluntad y capacidad, ya demostradas", de mantenerse "firmes hasta que cumpla íntegramente los acuerdos firmados".

En un comunicado conjunto, han señalado que suman la denuncia y condena en la calle a la vía judicial y, por ello, tras la demanda interpuesta frente a la patronal, "ahora llega el juicio".

"Exigimos a esta patronal que cumpla ya todos los puntos acordados en el acuerdo de fin de huelga (AFH), y para ello nos hemos visto obligados a acudir una y otra vez a los tribunales para defender lo que nos costó 14 días de huelga".

Estos sindicatos han denunciado que la patronal (Kristau Eskola y AICE-IZEA) ha tratado de vulnerar ese acuerdo de fin de huelga, que "tiene rango de convenio, desde el momento mismo en que se firmó, hace ya 23 meses".

Según han indicado, a pesar de que las repetidas sentencias favorables del TSJPV a sus demandas han ido dejando "bien clara la obligación de cumplir el AFH", esta patronal "lo sigue sin querer reconocer y, así, nuevos incumplimientos a lo largo de 2025 han motivado que hayan denunciado esta situación y se haya visto obligados a interponer nuevas demandas como la que se juzga este martes.

Por ello, en su apuesta por compaginar este proceso judicial con la acción sindical, este martes los delegados se concentrarán ante el Palacio de Justicia en la calle Barroeta Aldamar en Bilbao a partir de las diez y media de la mañana.