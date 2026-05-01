ELA no parará hasta lograr un SMI propio en Euskadi y acusa a Pradales de "ponerse de perfil"

Inicio de la manifestación de ELA. - EUROPA PRESS

BILBAO, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, ha asegurado que el sindicato no va a parar hasta conseguir un salario mínimo interprofesional (SMI) propio en Euskadi de 1.500 euros y ha acusado al Lehendakari, Imanol Pradales, de "ponerse de perfil" ante esta reivindicación "sumándose al voto contrario de su partido, junto a PSE, PP y Vox".

Lakuntza ha intervenido en el acto convocado por ELA antes de la manifestación del 1 de Mayo que el sindicato ha celebrado en Bilbao bajo el lema 'SMI 1.500; Jo ta ke, hemen erabaki arte' (SMI 1.500, sin descanso hasta decidir aquí) y que han secundado miles de personas.

En su discruso, Lakuntza ha recordado la huelga general del 17 de marzo en demanda de un SMI propio en Euskadi y ha destacado que se ha conseguido "implicar en esta lucha a la clase trabajadora de nuestro país, dejar sin argumentos a la patronal, a los partidos, sindicatos y gobiernos que se oponen, y que una parte mayoritaria de la sociedad haga suya la reivindicación de un salario mínimo propio".

"Ese es nuestro mejor activo, el apoyo popular que hemos conseguido durante todo el proceso, con cada firma que recogimos para entregar la ILP, con cada protesta que hemos hecho cada vez que la patronal ha rechazado sentarse y con cada centro de trabajo que hemos conseguido parar", ha resaltado.

Lakuntza ha dicho que no quieren "que nadie decida en nuestro lugar, que nadie desde Madrid nos imponga su precariedad, porque argumentar que el incremento del SMI en todos los territorios donde sea posible es insolidario es, además de españolista, algo difícil de vender en este país".

En ese sentido, ha criticado que "hay partidos y sindicatos que venden que es mejor cobrar 1.200 euros que 1.500 euros" y ha dicho que "están faltando al respeto a los trabajadores en situación más precaria", porque, entre otras cosas, la reivindicación del SMI de 1.500 euros es "un compromiso para mejorar la vida de miles de mujeres en este país" y porque un SMI propio de 1.500 euros "busca hacer justicia feminista".

El líder de ELA ha afirmado que la explicación de aquellos que se oponen es, "sobre todo, ideológica, porque el españolismo y el centralismo se usan para extender la precariedad". "Por eso no quieren que tengamos la capacidad para subir los salarios más bajos. Por eso también Confebask es centralista y españolista", ha advertido, para insistir en que en ELA no se van a rendir hasta conseguir un salario mínimo propio.

En ese sentido, ha dicho que el lema "Jo ta ke hemen erabaki arte" de este Primero de Mayo quieren que sea "un impulso y una declaración de compromiso con la lucha por el SMI" y ha asegurado que van a trabajar "para abrir nuevas vías" y para que SMI "siga estando en la agenda política de este país, porque el SMI es una cuestión política".

MESA DE DIÁLOGO SOCIAL

Lakuntza ha criticado que, hasta ahora, el lehendakari "ha decidido oponerse al SMI propio, sumándose al voto contrario de su partido, junto a PSE, PP y VOX". "En el mejor de los casos, Pradales se ha puesto de perfil", ha reprochado, para recordar que hace unos días el lehendakari y su gobierno decidieron "responder de la peor manera posible, amenanzado a ELA y LAB con una nueva Ley de participación institucional que tendrá consecuencias si no pasamos por el aro de la mesa del diálogo social, una mesa vacía de contenido pero llena de propaganda".

En ese sentido, ha añadido que el consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha anunciado que "premiarán a los que acudan a la mesa, a quienes acepten participar de ese teatro que buscan el gobierno y la patronal, el teatro de aparentar que se hace algo, cuando realmente no negocian nada".

Lakuntza ha afirmado que la del diálogo social es "una mesa antidemocrática, donde ni siquiera se respetan las mayorías, porque UGT y CCOO apenas llegan al 28% de representación, y ahora se da un salto en una decisión autoritaria para atacar a la mayoría sindical de este país".

Y lo hacen, según ha dicho, porque "hay algo que la patronal y el gobierno de este país se resisten a aceptar: que la clase trabajadora ha decidido otras mayorías distintas a las que ellos quieren y que, sobre todo, ha decidido que ELA sea, con mucho, el sindicato mayoritario de este país".

Tras remarcar que en las elecciones sindicales, los trabajadores "han decidido democráticamente otorgar a ELA más del 40% de la representación" en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, ha advertido que "empeñarse en no respetar las reglas democráticas no puede formar parte de la normalidad democrática", ni tampoco que "quieran otorgar a algunos sindicatos la representación que la clase trabajadora de este país no les ha dado".

Por ello, Mikel Lakuntza ha dicho que el Gobierno de Pradales "tiene que retirar inmediatamente" el proyecto de Ley de participación institucional y, "en vez de premiar a UGT y CCOO y a una patronal que no quiere sentarse a negociar, debería pronunciarse abiertamente a favor de un salario mínimo de 1.500 euros y presionar a Confebask para que negocie".

MODELO CAPITALISTA "SALVAJE"

Por otro lado, "ante un modelo capitalista salvaje que solo trae destrucción, miseria y muerte", ha reivindicado los valores del Primero de Mayo, "la paz, la solidaridad, el feminismo, la libertad y la vida" y ha criticado que Confebask y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, "han llamado a mirar para otro lado" ante los "graves peligros" que suponen "los gobiernos de Trumpo y Netanyahu, porque "no quieren que se moleste a las principales amenazas para la paz mundial" y porque "su prioridad no son los derechos humanos, la paz o la justicia social, sino los intereses económicos".

Ante esto, Lakuntza ha reivindicado "la paz, la solidaridad, el feminismo, la libertad y la vida", ha denunciado el imperialismo y ha defendido "la soberanía de los pueblos".

También ha expresado su apoyo a los trabajadores que están participando en numerosas movilizaciones y huelgas, y ha subrayado que, ante los ERE y despidos que destruyen empleo, la labor del sindicato es defender los puestos de trabajo. "El objetivo de ELA no es votar lo que quiera la empresa, el sindicato debe mantener el empleo hasta el final", ha subrayado.

El sindicato, ha reiterado, "no está para facilitar despidos, ni para aceptar el mal menor, ni para votar lo que la empresa quiere, como en el caso de Tubos Reunidos, ni para dejar tirados a unos por otros", sino que está para defender el empleo hasta el final, hasta el último juzgado si hace falta".

Por otro lado, tras destacar que ELA ha superado recientemente un "hito histórico" y ya hay más de 50.000 mujeres afiliadas al sindicato, Lakuntza ha afirmado que, frente a los discursos que buscan "criminalizar" a las personas migrantes, ELA es un sindicato antirracista que defiende que la mejor respuesta es la organización y lucha en los centros de trabajo.

Tal y como ha señalado Lakuntza, "la mejor aportación sindical es ponerse al servicio de quienes están en peor situación". "La clase obrera, se nativa o extranjera, la misma clase obrera es", ha defendido, para celebrar que una cuarta parte de las nuevas afiliaciones a ELA ya corresponde a personas migrantes y que su presencia como representantes va en aumento.

Además de defender los derechos sociales en el Primero de Mayo, el secretario general ha reivindicado el derecho a "vivir y trabajar en euskera" y ha llamado a "despertar" para lograr un consenso que equipare jurídicamente el euskera y el castellano, lo que para ELA es "el mínimo".

En ese sentido, ha animado a participar en la movilización convocada para el 9 de mayo junto a LAB y Steilas. "Nuestra exigencia básica es una Euskal Herria euskaldun", ha concluido.