ELA pide analizar los riesgos psicosociales que podrían sufrir 5.800 personas empleadas de residencias en Bizkaia

BILBAO 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato ELA ha reclamado a Osalan un estudio integral sobre los riesgos psicosociales que afectarían a más de 5.800 personas empleadas en las residencias de Bizkaia "derivados, entre otros, de la falta de personal".

En un comunicado, ELA ha explicado que se ha reunido este lunes con el Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral, en un encuentro en el que las trabajadoras han trasladado "las demandas que vienen planteando desde hace más de 9 meses, y que ya han sido expuestas en las seis mesas de negociación celebradas hasta la fecha, sin que en ninguna de ellas se haya producido avance alguno".

El sindicato ha pedido en el encuentro un "estudio exhaustivo" sobre los riesgos psicosociales en el sector de las residencias que tome como referencia el trabajo ya elaborado por ELA y las conclusiones obtenidas a partir de la experiencia directa de las trabajadoras.

ELA ha advertido de que "la actual organización del trabajo está generando graves consecuencias sobre la salud de las plantillas", ante lo que reclama "una actuación decidida por parte de las instituciones para poner fin a una situación que considera insostenible".

Según ha recordado, la tasa de temporalidad en el sector es "del 42% por el uso generalizado de la contratación parcial y unas plantillas insuficientes para hacer frente a las crecientes necesidades asistenciales".