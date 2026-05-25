Elciego (Álava) albergará el 6 y 7 de junio el festival de comedia 'ZieKOKOKOmedia Jaialdia'

'Ziekokokomedia Jaialdia' - DFA

VITORIA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El humor tomará de nuevo las calles de Elciego (Álava) con la tercera edición del festival 'ZieKOKOKOmedia', que se celebrará los próximos 6 y 7 de junio en Rioja Alavesa, para reunir a reconocidos humoristas, actores y músicos, ofreciendo una programación pensada para todos los públicos.

En una nota, la Diputación alavesa ha destacado que, entre los nombres destacados se encuentran Karra Elejalde, padrino del festival en esta edición, María Cruickshank, Rockalean, Gurutze Beitia, Mitxel Santamarina, Iñaki Maruri y Andoni Agirregomezkorta, que protagonizarán charlas, monólogos, espectáculos de improvisación y actuaciones musicales, acompañados de artistas como Kike Biguri, Coria Castillo, Miguel Ángel Martín, Mintxo Cemillán y Pepa eta Kutxo.

La jornada del sábado comenzará a las 11.30 horas con actividades infantiles a cargo de Pepa eta Kutxo, mientras que Karra Elejalde, Gurutze Beitia, Aitor Arenas y Kike Biguri participarán en charlas de humor en el Kultur Etxea. A las 13.00 horas, el pregón correrá a cargo de Karra Elejalde y los Gaiteros de Elciego.

Paralelamente, Mintxo Cemillán abrirá su 'Caricatón' y se podrá disfrutar del espectáculo de calle '¡Elciego, qué hermoso eres!'. Por la tarde, los más pequeños participarán en juegos y concursos de tartazos conducidos por Iñigo Salinero, mientras que el público general podrá disfrutar de monólogos de Kike Biguri y Miguel Ángel Martín, además del concierto de Rockalean.

El domingo arrancará a las 11.30 horas con pasacalles de los Gaiteros de Elciego, seguido de un espectáculo de improvisación, a cargo de la compañía Amico on the Beach, para el público infantil. Coria Castillo, Agirregomezkorta y María Cruickshank participarán en charlas de humor, mientras que María Cruickshank ofrecerá un monólogo a las 17.30 horas. La jornada concluirá con el espectáculo de Demode Quartet, el monólogo de Andoni Agirregomezkorta y el cierre de festival a cargo de Karra Elejalde y Gorka Aguinagalde.

ACERCAR LA COMEDIA

Para la diputada foral de Cultura, Ana del Val, "la vida cultural alavesa es rica y variada, y 'ZieKOKOKOmedia' refleja perfectamente el objetivo de descentralizar la oferta cultural, apoyar proyectos locales y acercar la comedia a todos los públicos".

Por su parte, el alcalde de Elciego, Juan Carlos Uribe, ha destacado que "esta edición representa la consolidación definitiva del evento en el calendario cultural de Rioja Alavesa", subrayando "el esfuerzo coordinado entre el equipo organizador, el tejido asociativo, los patrocinadores privados y el respaldo institucional recibido, factores clave para lograr una respuesta de público extraordinaria".

Para Arantxa Ibañez de Opacua, directora de Vital Fundazioa, "es un festival pensado y desarrollado para Araba que supone un gran escaparate para que humoristas, actrices y actores y músicos muestren su talento ante nuevos músicos; un evento que tiene la capacidad única de reunir a personas muy distintas en torno al humor, una emoción que cumple un rol fundamental en la cultura, la salud emocional y el tejido social de una comunidad".

El responsable de comunicación de Laboral Kutxa, Kepa Ortiz de Urbina, ha dicho que "el humor es una herramienta de transformación social", ya que "la risa y la comedia ayudan a construir comunidades más igualitarias y sostenibles".

Los impulsores de 'ZieKOKOKOmedia', Gorka Aguinagalde y Asier Álvarez de Arcaya, han destacado que "la tercera edición del festival llega cargada de humor de primera calidad". "Año tras año, nos esforzamos por organizar un festival para todos los públicos que convierta ese fin de semana a Elciego en una alternativa cultural atractiva e indispensable, en el epicentro de la comedia", han añadido.