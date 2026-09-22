Se elevan a 7.000 los inscritos en la Carrera/Marcha Solidaria del Cáncer de Mama de Acambi en Bilbao

Archivo - Carrera//Marcha solidaria contra el cáncer de Mama en Bilbao organizada por Acambi y el gimnasio Urtzi - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Carrera/Marcha Solidaria del Cáncer de Mama de Bilbao 2026, que se celebrará el próximo 4 de octubre, a partir de las 11.00 horas en la explanada del Museo Guggenheim Bilbao, ya cuenta con 7.000 personas inscritas, según la organizadora Acambi, y mantiene abierto el plazo de participación.

La inscripción tiene un coste de 10 euros e incluye camiseta, dorsal, avituallamiento y seguro para el participante, según ha explicado la Asociación de Cáncer de Mama y/o Ginecológico de Bizkaia, Acambi, que organiza, junto con el gimnasio Urtzi, esta iniciativa solidaria.

La carrera tendrá un recorrido de 5 kilómetros, pero también se podrá hacer andando, por lo que está abierta a todas las edades y condiciones físicas. Tras su conclusión, la jornada continuará con una exhibición de zumba y baile moderno, convirtiendo el evento "en una fiesta de la salud y la solidaridad".

Con el lema "Ikerketa + + Investigación", esta edición quiere poner en primer plano el papel esencial de la investigación para seguir avanzando en la prevención, el diagnóstico y, especialmente, en el desarrollo de tratamientos "cada vez más eficaces y personalizados".

Los fondos recaudados con las 10.000 camisetas previstas se destinarán al Centro de Investigación CIC BioGUNE de Zamudio, con el objetivo de continuar impulsando el proyecto de investigación puesto en marcha en la primera edición de la iniciativa. Desde 2014, Acambi ha destinado un total de 591.061 euros a investigación.

Asimismo, los fondos permitirán a la asociación continuar con la labor de apoyo y acompañamiento de Acambi a las personas afectadas por cáncer de mama o ginecológico y a sus familiares.

Las inscripciones pueden realizarse a través de la página web acambi.es o de forma presencial en la sede de la asociación, de lunes a viernes, de 9.00 a 13.00 horas. En el caso de inscribir a varias personas, es necesario acudir con el nombre y el número de DNI de cada participante.