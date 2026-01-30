Elkarrekin y Diputación de Álava acuerdan incrementar un 7,7% la Prestación Económica de Asistencia Personal

Archivo - David Rodríguez - ELKARREKIN ARABA - Archivo

VITORIA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Elkarrekin Podemos IU ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno foral de Álava para elevar un 7,67% la Prestación Económica de Asistencia Personal (PEAP), hasta equiparar las cuantías máximas del 'grado 3' con el nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

La coalición ha informado, a través de un comunicado, de que esta medida se recoge en el acuerdo presupuestario alcanzado entre ambas partes. La subida se hará efectiva a partir del 1 de Julio y se aplicará también proporcionalmente en el resto de grados contemplados en estas ayudas, que Álava destina a contribuir a cubrir los gastos de la contratación de asistentas personales que faciliten la autonomía de las personas con dependencia.

En la actualidad, en Álava hay 533 las personas perceptoras que beneficiarán de esta medida. Gracias al acuerdo, las percepciones máximas pasarán de 1.134 a 1.221 euros en el 'grado 3'; de 891,91 a 960,34 euros en el 'grado 2'; y de 476,24 a 512,78 euros en el 'grado 1'.

El portavoz de Elkarrekin Podemos IU en las Juntas alavesas, David Rodríguez, ha afirmado que este incremento "era de justicia", por lo que ha mostrado su "orgullo" de alcanzar un acuerdo "que va a beneficiar a muchísimas personas, tanto las cuidadoras como las dependientes".

"Hoy damos un gran paso en la buena dirección; y en ella tenemos que seguir avanzando", ha asegurado, tras lo que ha agradecido la "buena disposición" para conseguir el acuerdo mostrada por el Departamento de Políticas Sociales.