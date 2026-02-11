Elkarrekin Donostia pide explicaciones de urgencia a Insausti sobre la decisión de difundir el origen de los detenidos

Archivo - Arantza González y Víctor Lasa de Elkarrekin Donostia. - ELKARREKIN DONOSTIA - Archivo

SAN SEBASTIÁN 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Elkarrekin Donostia en el Ayuntamiento de San Sebastián ha pedido la comparecencia, de urgencia, del alcalde donostiarra, Jon Insausti, en Pleno para dar explicaciones sobre su decisión de difundir el origen de las personas detenidas en la ciudad.

En un comunicado, el portavoz de Elkarrekin Donostia, Víctor Lasa, ha dado cuenta de que su grupo municipal ha registrado la solicitud de comparecencia urgente de Insausti "para que explique en el Pleno la decisión del Ayuntamiento de difundir el dato relativo al origen de las personas detenidas".

Tras recordar que Elkarrekin Donostia "ya expresó públicamente su rechazo a esta práctica por considerar que no contribuye a mejorar la seguridad y puede afectar negativamente a la convivencia en la ciudad", Lasa ha considerado que "la publicación de este tipo de datos no es una cuestión técnica, sino una decisión política que debe ser debatida con transparencia y responsabilidad institucional".

Además, ha subrayado que "el debate sobre seguridad no puede simplificarse ni instrumentalizarse". "La seguridad es una prioridad para la ciudadanía, pero también lo son la cohesión social, la convivencia y el respeto a los derechos fundamentales", ha defendido.

Para Lasa, difundir determinados datos "puede alimentar estigmatizaciones que no ayudan a resolver los problemas reales". Además, ha detallado que la comparecencia solicitada pretende que el alcalde "aclare qué objetivos concretos persigue el Ayuntamiento con la difusión del origen de las personas detenidas; qué evaluación jurídica, social y de impacto en la convivencia se ha realizado; y qué evidencia existe de que esta medida contribuye efectivamente a mejorar la seguridad".