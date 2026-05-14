Elkarrekin propone aprovechar el 50º aniversario de la Plaza de los Fueros de Vitoria para impulsar su conservación

VITORIA 14 May. (EUROPA PRESS) -

Elkarrekin ha propuesto aprovechar el 50º aniversario de la Plaza de los Fueros de Vitoria-Gasteiz para impulsar su conservación y puesta en valor. La coalición defenderá en el próximo Pleno municipal una moción para reconocer el valor patrimonial de este espacio emblemático y promover, antes de la celebración de la efeméride, la implementación de un plan integral para su preservación futura.

La concejala de Elkarrekin Garbiñe Ruiz ha explicado, a través de un comunicado, que este espacio "forma parte de la memoria cultural y colectiva de Vitoria-Gasteiz", por lo que considera necesario garantizar "que podamos seguir disfrutando de este emblemático espacio en las mejores condiciones durante las próximas décadas".

La iniciativa plantea aprovechar esta efeméride como la oportunidad definitiva para reforzar el reconocimiento social e institucional de "uno de los espacios públicos más singulares de Vitoria-Gasteiz y una referencia de la arquitectura y el arte contemporáneo en Euskadi".

Diseñada por el arquitecto Luis Peña Ganchegui, en colaboración con el escultor Eduardo Chillida, la Plaza de los Fueros constituye una obra en la que confluyen urbanismo, arquitectura y escultura, "trascendiendo su función como espacio urbano para convertirse en un elemento clave del patrimonio moderno de la ciudad", según ha destacado la coalición.

La moción propone que el Ayuntamiento reconozca expresamente este valor patrimonial e impulse, en el marco del 50º aniversario, iniciativas culturales, expositivas y divulgativas que contribuyan a acercar a la ciudadanía el significado histórico, artístico y social de la plaza, desconocido para buena parte de la ciudadanía.